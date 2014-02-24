Пожар в московской девятиэтажке попал на видео



Трамп подписал новый иммиграционный указ сегодня, 20:01 Президент США Дональд Трамп официально подписал новый указ о иммиграции..»

Курильщикам подготовили новые запреты сегодня, 19:44 Курильщиков ждут очередные ограничения и затраты на пагубную привычку. Те же, кто желает бросить курить, собираются лечить от зависимости бесплатно...»

Меркель мчится на поклон к Трампу сегодня, 19:44 Канцлер Германии Ангела Меркель решила не дожидаться пока президент США Дональд Трамп поедет по Европе с официальными визитами. Лидер ФРГ первой явится на поклон в Белый дом...»

Кто стоит за "группами смерти" сегодня, 19:13 На днях Следственный комитет по Астраханской области возбудил очередное уголовное дело в отношении администратора так называемых групп смерти Филиппа Будейкина. Однако, несмотря на продолжающееся в отношении него расследование, до сих пор остается неясным, кому могло быть выгодно создание этих сообществ и доведение подростков до самоубийства...»



В желудке черепахи нашли клад сегодня, 18:58 В Бангкоке ветеринары нашли в желудке черепахи пять килограммов монет. Клад, состоящий из почти тысячи монет, уже извлекли...»

Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее сегодня, 18:44 Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ...»

Какие группы крови грозят импотенцией сегодня, 18:16 Турецкие ученые установили связь между группой крови и эректильной дисфункцией. Согласно исследованию, обладатели нулевой категории в несколько раз реже сталкиваются с подобными проблемами...»

Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке сегодня, 18:14 Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован в понедельник, 6 марта, по подозрению во взятке. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, арест генерала связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве...»