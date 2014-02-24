Пожар в московской девятиэтажке попал на видео

В одной из девятиэтажек Москвы произошел пожар. Спасатели вывели из охваченного огнем здания 33 человек, передает "Газета.ру".Инцидент произошел на Полярной улице. Очагом возгорания стала трехкомнатная квартира на пятом этаже. К настоящему времени огонь потушен. При пожаре пострадал один человек.
На днях Следственный комитет по Астраханской области возбудил очередное уголовное дело в отношении администратора так называемых групп смерти Филиппа Будейкина. Однако, несмотря на продолжающееся в отношении него расследование, до сих пор остается неясным, кому могло быть выгодно создание этих сообществ и доведение подростков до самоубийства...»
Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован в понедельник, 6 марта, по подозрению во взятке. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, арест генерала связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве...»
На днях Следственный комитет по Астраханской области возбудил очередное уголовное дело в отношении администратора так называемых групп смерти Филиппа Будейкина. Однако, несмотря на продолжающееся в отношении него расследование, до сих пор остается неясным, кому могло быть выгодно создание этих сообществ и доведение подростков до самоубийства...»
Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован в понедельник, 6 марта, по подозрению во взятке. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, арест генерала связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве...»