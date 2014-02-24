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Пожар в московской девятиэтажке попал на видео

6 марта 2017, понедельник, 17:14 – ИА СОЧИ-24


В одной из девятиэтажек Москвы произошел пожар. Спасатели
вывели из охваченного огнем здания 33 человек, передает "Газета.ру".Инцидент произошел на Полярной улице. Очагом возгорания стала трехкомнатная квартира на пятом этаже. К настоящему времени огонь потушен. При
пожаре пострадал один человек.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Курильщикам подготовили новые запреты

Курильщиков ждут очередные ограничения и затраты на пагубную привычку. Те же, кто желает бросить курить, собираются лечить от зависимости бесплатно...»

сегодня, 19:44
Меркель мчится на поклон к Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель решила не дожидаться пока президент США Дональд Трамп поедет по Европе с официальными визитами. Лидер ФРГ первой явится на поклон в Белый дом...»

сегодня, 19:13
Кто стоит за "группами смерти"

На днях Следственный комитет по Астраханской области возбудил очередное уголовное дело в отношении администратора так называемых групп смерти Филиппа Будейкина. Однако, несмотря на продолжающееся в отношении него расследование, до сих пор остается неясным, кому могло быть выгодно создание этих сообществ и доведение подростков до самоубийства...»

сегодня, 18:58
В желудке черепахи нашли клад

В Бангкоке ветеринары нашли в желудке черепахи пять килограммов монет. Клад, состоящий из почти тысячи монет, уже извлекли...»

сегодня, 18:44
Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее

Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ...»

сегодня, 18:16
Какие группы крови грозят импотенцией

Турецкие ученые установили связь между группой крови и эректильной дисфункцией. Согласно исследованию, обладатели нулевой категории в несколько раз реже сталкиваются с подобными проблемами...»

сегодня, 18:14
Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке

Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук арестован в понедельник, 6 марта, по подозрению во взятке. По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, арест генерала связан с системной работой по наведению порядка в ведомстве...»
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