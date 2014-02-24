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Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
13 февраля 2017, понедельник, 21:44 – ИА СОЧИ-24
Турецкий фотограф получил первый приз за
снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это вызвало настоящее
недоумение и негодование в социальных сетях.
Осуждают выбор жюри конкурса не только российские
пользователи. Задело за живое это жестокое фото людей по всему миру. "Ужасный выбор!!! Я на самом деле в шоке", – пишет Барбара Себастиау. "Как вам не
стыдно публиковать фото убийства?!
Стыдитесь!", -
возмущается Евгений Лазерсон. "Я не уверена, что
это правильное решение, что фото убийцы выиграло", – отмечает Maryia Liuby.
Сенатор Алексей Пушков также усомнился в том, что было
правильным отдать победу в конкурсе World Press Photo снимку с убитым
в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Об этом он написал в своем
микроблоге в Twitter.
Даже сам председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что
голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство
российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в
колонке на сайте The Guardian. На сделанном Озбилиджи
19 декабря 2016 года снимке – 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ
запечатлен рядом с телом убитого им дипломата. Снимок убийцы российского
дипломата Андрея Карлова назвали "сильной визуальной передачей храбрым
фотографом крайне зверского события".
Источник:
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