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Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян

13 февраля 2017, понедельник, 21:44 – ИА СОЧИ-24

Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
Признание победителем престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo – 2017 фотографии убийства российского посла в Турции Андрея Карлова оскорбило россиян. Волну возмущения вызвало награждение за этот снимок фотографа Associated Press Бурхана Озбилиджи и у граждан других государств.
Турецкий фотограф получил первый приз за
снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это вызвало настоящее
недоумение и негодование в социальных сетях.

Осуждают выбор жюри конкурса не только российские
пользователи. Задело за живое это жестокое фото людей по всему миру. "Ужасный выбор!!! Я на самом деле в шоке", – пишет Барбара Себастиау.  "Как вам не
стыдно публиковать фото убийства?!
Стыдитесь!", -
возмущается Евгений Лазерсон.  "Я не уверена, что
это правильное решение, что фото убийцы выиграло", – отмечает Maryia Liuby. 
Сенатор Алексей Пушков также усомнился в том, что было
правильным отдать победу в конкурсе World Press Photo снимку с убитым
в Анкаре российским послом Андреем Карловым. Об этом он написал в своем
микроблоге в Twitter.
Даже сам председатель жюри World Press Photo Стюарт Франклин признался, что
голосовал против того, чтобы снимку, на котором запечатлено убийство
российского посла Андрея Карлова в Анкаре, присуждали победу в конкурсе. Свои аргументы он привел в
колонке на сайте The Guardian. На сделанном Озбилиджи
19 декабря 2016 года снимке – 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ
запечатлен рядом с телом убитого им дипломата. Снимок убийцы российского
дипломата Андрея Карлова назвали "сильной визуальной передачей храбрым
фотографом крайне зверского события".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

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сегодня, 17:14
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сегодня, 17:14
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