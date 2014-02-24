ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Пресная вода по всему миру становится ядовитой

2 апреля 2017, воскресенье, 17:45 – СОЧИ-24

Пресная вода по всему миру становится ядовитой
Пресная вода по всему миру становится ядовитой
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата.
В журнале Biogeochemistry был опубликован отчет исследователей из Канзасского университета по поводу состояния питьевой воды на Земле и прогнозов на развитие ситуации в этой области. Ученые пришли к выводу, что климатические изменения – главным образом так называемая хлыстовая погода, когда период засухи резко сменяется наводнениями – делают пресную воду не пригодной для питья и хозяйственной деятельности, передает Gephardt Daily.Происходящее приводит к изменению химического состава поверхностных вод, которые используются в том числе и для питья. При этом очистка воды до нормального состояния может обойтись в миллионы долларов. Речь, в частности, идет о высоком содержании азота, который накапливается в почвах в периоды засухи.Наводнения же размывают азот по ближайшим водным артериям, что делает воду во всем регионе непригодной для питья и хозяйственной деятельности. Исследователи уделили свое внимание состоянию воды и почвы в США, однако подобным же образом ситуация может развиваться и в других регионах.Наиболее остро эта проблема выражена в местности, где фермеры активно используют удобрения. Однако локальной проблема остается лишь в период засухи, а участившиеся наводнения распространяют химические вещества по окрестностям. Если вовремя не наладить систему очистки или же не предпринять других профилактических мер, то вскоре количество пригодной для питья воды может сократиться до критического минимума.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
В Париже жестоко избили режиссера из России

В одну из парижских клиник в тяжелом состоянии была доставлена российский режиссер Елена Сурина, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 17:59
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»

сегодня, 17:45
Пресная вода по всему миру становится ядовитой

Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»

сегодня, 16:59
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

Столичные зоозащитники рассказали о вопиющем случае..»

сегодня, 16:29
Известного ведущего избили в центре Москвы

В полицию обратился популярный теле– и радиоведущий Константин Михайлов. Он рассказал, что на выходе из одного из ночных клубов в центре Москвы на него напала группа злоумышленников...»

сегодня, 14:15
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты..»

сегодня, 13:45
Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик

Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»

сегодня, 13:44
В квартире в центре Москвы нашли три трупа

Жительница Москвы обратилась в полицию..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:15
В Париже жестоко избили режиссера из России

В одну из парижских клиник в тяжелом состоянии была доставлена российский режиссер Елена Сурина, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 17:59
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»

сегодня, 17:45
Пресная вода по всему миру становится ядовитой

Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»

сегодня, 16:59
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

Столичные зоозащитники рассказали о вопиющем случае..»

сегодня, 16:29
Известного ведущего избили в центре Москвы

В полицию обратился популярный теле– и радиоведущий Константин Михайлов. Он рассказал, что на выходе из одного из ночных клубов в центре Москвы на него напала группа злоумышленников...»

сегодня, 14:15
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты..»

сегодня, 13:45
Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик

Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»

сегодня, 13:44
В квартире в центре Москвы нашли три трупа

Жительница Москвы обратилась в полицию..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.