Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

13 марта 2017, понедельник, 18:58 – ИА СОЧИ-24



Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не совсем удачно сходил в минувшие выходные в магазин. В одном из вашингтонских салонов Apple ему пришлось общаться с недовольными согражданами.В торговом зале к Спайсеру подошла женщина начала громкоспрашивать – "как ему работается на фашиста", что он может ей "рассказатьо России", и "совершал ли он государственную измену, как ипрезидент" США Дональд Трамп. Спайсер в ответ сказал: "У нас великаястрана, раз позволяет вам здесь находиться".В Белом доме происшествие в магазине не комментировали, нопрезидент США Дональд Трамп сделал в Twitter такую запись: "Поразительно,насколько грубы многие СМИ по отношению к моим представителям, работающим изовсех сил. Будьте повежливее – у вас все будет получаться гораздо лучше!"Между тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсерникак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах,представитель администрации США регулярно делает ошибки. В феврале он ошибся вимени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. Также Спайсер дваждыназывал австралийского премьера Малкольма Тернбулла "МалкольмомТрамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошибласьв написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Месяц назад в Белом доме поползли слухи о том, что Спайсер сбольшой долей вероятности скоро покинет команду Дональда Трампа. Осведомленныеисточники телеканала CNN сообщали, что новый глава Белого дома разочаровансвоим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора покоммуникациям. Сейчас Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря идиректора по коммуникациям в американской администрации.Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резервВоенно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).

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