|14 марта, вторник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине
13 марта 2017, понедельник, 18:58 – ИА СОЧИ-24
В торговом зале к Спайсеру подошла женщина начала громко
спрашивать – "как ему работается на фашиста", что он может ей "рассказать
о России", и "совершал ли он государственную измену, как и
президент" США Дональд Трамп. Спайсер в ответ сказал: "У нас великая
страна, раз позволяет вам здесь находиться".
В Белом доме происшествие в магазине не комментировали, но
президент США Дональд Трамп сделал в Twitter такую запись: "Поразительно,
насколько грубы многие СМИ по отношению к моим представителям, работающим изо
всех сил. Будьте повежливее – у вас все будет получаться гораздо лучше!"
Между тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах,
представитель администрации США регулярно делает ошибки. В феврале он ошибся в
имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. Также Спайсер дважды
называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом
Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась
в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Месяц назад в Белом доме поползли слухи о том, что Спайсер с
большой долей вероятности скоро покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные
источники телеканала CNN сообщали, что новый глава Белого дома разочарован
своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по
коммуникациям. Сейчас Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и
директора по коммуникациям в американской администрации.Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв
Военно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.