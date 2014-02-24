Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

31 марта 2017, пятница, 17:46 – СОЧИ-24



Президент Армении показал зубы главе Азербайджана

Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Азербайджанскийпрезидент Ильхам Алиев призвал армянского коллегу Сержа Саргсяна не испытыватьтерпение Баку, выступая с громкими заявлениями, и следить за своими словами.Алиев встречался сегодня, 31 марта, с группой военнослужащих в связи сгодовщиной апрельских столкновений в зоне карабахского конфликта.Верховный главнокомандующийзаверил своих солдат в том, что если бы Азербайджан хотел провестиширокомасштабную операцию во время событий в апреле 2016 года, использовался бывесь военный потенциал страны, включая ракеты и беспилотники. "Если бы мыих использовали, то камня на камне от противника не останется на оккупированныхтерриториях", – сказал Алиев.ПрезидентАзербайджана также высказал мнение, что Армения не является независимымгосударством из-за оккупации Нагорного Карабаха.Поводомдля столь жестких заявлений, давно не звучавших из Баку, стал визит Сержа Саргсянав Нагорный Карабах. Выступая там 26 марта перед военными, президент Армении заявил, что в случае необходимости он не моргнув глазом отдаст приказ задействоватькомплексы "Искандер". Напомним, что они были размещены в Армении в конце 2016 года.Саргсян тогда назвал это вынужденной мерой, которая была призвана сохранить стабильность врегионе.Экспертыопасаются, что обмен колкостями может привести к очередному витку напряженностивокруг Нагорного Карабаха. В мае 1994 года там был установлен режим прекращения огня.Он не раз нарушался обеими сторонами. Последнееобострение случилось 2 апреля 2016 года. В зоне карабахского конфликта начались боевые действия с применением авиации и артиллерии,были жертвы с обеих сторон. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга внарушении перемирия на линии соприкосновения.

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