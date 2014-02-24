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Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
31 марта 2017, пятница, 17:46 – СОЧИ-24
Азербайджанский
президент Ильхам Алиев призвал армянского коллегу Сержа Саргсяна не испытывать
терпение Баку, выступая с громкими заявлениями, и следить за своими словами.
Алиев встречался сегодня, 31 марта, с группой военнослужащих в связи с
годовщиной апрельских столкновений в зоне карабахского конфликта.
Верховный главнокомандующий
заверил своих солдат в том, что если бы Азербайджан хотел провести
широкомасштабную операцию во время событий в апреле 2016 года, использовался бы
весь военный потенциал страны, включая ракеты и беспилотники. "Если бы мы
их использовали, то камня на камне от противника не останется на оккупированных
территориях", – сказал Алиев.
Президент
Азербайджана также высказал мнение, что Армения не является независимым
государством из-за оккупации Нагорного Карабаха.
Поводом
для столь жестких заявлений, давно не звучавших из Баку, стал визит Сержа Саргсяна
в Нагорный Карабах. Выступая там 26 марта перед военными, президент Армении заявил, что в случае необходимости он не моргнув глазом отдаст приказ задействовать
комплексы "Искандер". Напомним, что они были размещены в Армении в конце 2016 года.
Саргсян тогда назвал это вынужденной мерой, которая была призвана сохранить стабильность в
регионе.
Эксперты
опасаются, что обмен колкостями может привести к очередному витку напряженности
вокруг Нагорного Карабаха. В мае 1994 года там был установлен режим прекращения огня.
Он не раз нарушался обеими сторонами. Последнее
обострение случилось 2 апреля 2016 года. В зоне карабахского конфликта начались боевые действия с применением авиации и артиллерии,
были жертвы с обеих сторон. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в
нарушении перемирия на линии соприкосновения.
Источник:
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