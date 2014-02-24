Президент Бразилии сбежал от привидений

13 марта 2017, понедельник, 13:30 – ИА СОЧИ-24



Президент Бразилии сбежал от привидений

Мишел Темер сбежал из президентской резиденции. Бразильского лидера выселили привидения: призраков во дворце, по словам Темера, оказалось "слишком много".Официальную резиденцию, в которой президент Бразилии прожилвсего 12 дней, глава государства покидал в спешке. Дворец Алворада, по словамМишеля Темера, просто кишит привидениями. По данным бразильских СМИ, президент даже не мог нормально спать, потомучто постоянно чувствовал присутствие потусторонних сил. Надо сказать, что бразильцы позаботились о том, чтобы ихлидеру с семьей было комфортно во дворце. К переезду главы государства в зданиисделали дорогостоящий ремонт. А вот про призраков забыли – так что теперь Темерс домочадцами будет жить в небольшом поместье, пишет британское издание The Independent.Президент Бразилии буквально на днях стал объектом критикисо стороны представительниц прекрасного пола. Бразильянок рассердило обращениеТемера по случаю праздника 8 марта. Выступая с речью по случаю Международногоженского дня, президент похвалил женщин за "умение контролировать цены всупермаркетах". Слабый пол решил, что это был намек: мол, женщины в Бразилиитолько и могут, что тратить деньги на шопинг. Неудачное поздравление президента осудили не толькопредставители женских организаций, но и целый ряд депутатов и даже некоторыеполитические союзники главы Бразилии. Мишелю Темеру тут же припомнили, что призанятии поста руководителя правительства в мае 2016 года он сформировал кабинетисключительно из мужчин. Впоследствии, правда, он учел критику, и теперь вбразильское правительство наряду с 26 мужчинами входят две женщины.Темеру не впервой попадать под шквал критики. В ноябрепрошлого года президентский дворец держали в осаде местные индейцы, вооруженныелуками. Таки образом они выразили недовольство бюджетной экономией Темера. Крометого, племена требовали пересмотреть план демаркации границ принадлежащих имземель.

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