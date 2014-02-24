При пожаре на востоке Москвы погиб человек

В одной из квартир на востоке Москвы произошел пожар. Спасатели провели эвакуацию жильцов дома, однако в ходе тушения огня обнаружено тело, передает "Интерфакс".Инцидент произошел на 8-й Парковой улице, 25. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей)...»
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей)...»