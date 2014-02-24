При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
14 февраля 2017, вторник, 12:31 – ИА СОЧИ-24
При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
Выяснились новые подробности нападения на сотрудников фельдъегерской службы в Москве, которая занимается доставкой секретной корреспонденции. Во время обстрела инкассаторов на пути налетчиков случайно оказался ребенок. При перестрелке на улице Римского-Корсакова пуля попала в окно жилого дома. В комнате в этот момент находился ребенок. Он чудом не пострадал, передает РЕН ТВ. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Судя по кадрам, один из налетчиков ждал инкассаторов в засаде, сообщает Life.ru. Он специально надел рабочую форму дворника и расхаживал с лопатой, чтобы не вызвать подозрения у окружающих. В тот момент, когда фельдъегери вышли из машины, злоумышленник бросился к ней. Позже подъехали его сообщники, и они вместе совершили нападение. Инкассаторы оказали сопротивление налетчикам, завязалась перестрелка. В результате инцидента один злоумышленник был убит, еще один ранен, при этом травмы получил и один из инкассаторов, передает "360". По словам одного из очевидцев происшествия, Алексея Гусева, выстрелов было очень много. "Я сидел на кухне и сначала подумал, что кто-то, не разобравшись, начал фейерверки на 14 февраля пускать. Подошел к окну, а там разбегаются дворники. Видел пару выстрелов последних со стороны инкассаторов", – рассказал он. По факту вооруженного нападения на инкассаторов возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей", передает РИАМО. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
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