При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

5 апреля 2017, среда, 13:29 – СОЧИ-24



При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда.Пассажиров вынесло за пределы вагона взрывной волной. Останкипогибших нашли на расстоянии полукилометра от места трагедии, сообщает издание47news со ссылкой на криминалистов Следственного комитета России.Между тем появилась информация, что АкбаржонДжалилов планировал теракт на другой станции. По данным спецслужб, за 40 минутдо взрыва он пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Смертник принял решение в последний момент.Кроме того, следователи выяснили, где в последнее время проживал Джалилов. В доме провели обыск. Камеры наружногонаблюдения зафиксировали момент выхода подозреваемого из дома ссумкой и рюкзаком.Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреляоколо 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сеннаяплощадь" и "Технологический институт". Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы."Принял решение о выводе состава на станцию. В течениеминуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находитсялинейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открылидвери", – сообщил управлявший поездом Александр Каверин. Его действия глава петербургской подземки назвал правильными.Как писали Dni.Ru, бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу послеотправления. Жертвами трагедии стали 14 человек, более 60 пострадали.

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