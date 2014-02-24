Продюсер популярного проекта оказался педофилом

6 апреля 2017, четверг, 11:58 – СОЧИ-24



Продюсер популярного проекта оказался педофилом

Стражи порядка задержали музыкального продюсера детской вокально-инструментальной группы "Джинсовые мальчики" Сергея Грушевского по подозрению в педофилии. Известный проект оказался прикрытием для телеведущего-извращенца.Музыкальный продюсер на протяжении шести лет совращал детей из своего ансамбля. В его коллективе были мальчики от девяти до 12 лет, он обещал обеспечить им музыкальную карьеру. Мужчина подозревается в растлении 20 подростков, передает "МК".В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о задержании Грушевского.На музыкального продюсера в правоохранительные органы поступило множество жалоб от родителей юных участников коллектива.Представитель ведомства заявил, что пока стражам порядка известно о трех фактах домогательства до мальчиков младше 12 лет, сообщает Life.ru. "В отношении Грушевского следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", – сообщили в ведомстве. По словам источника телеканала РЕН ТВ, мужчина проводил в студии для своих подопечных дополнительные индивидуальные репетиции. Там он под разными предлогами заставлял детей раздеться. По неподтвержденным данным, первые эпизоды дела о педофилии относятся к середине 2000-х. Напомним,Грушевский создал группу "Джинсовые мальчики" в 2013 году. Сейчас популярный коллектив выступает на различных мероприятиях, его участники исполняют хиты на закрытых вечеринках.

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