Проклятие станции "Сенная площадь"

3 апреля 2017, понедельник, 18:44 – СОЧИ-24



Проклятие станции "Сенная площадь"

О Сенной площади в Петербурге и станции с одноименным названием давно ходит дурная молва. "Проклятое место" или "чрево Питера" получило черную метку несколько веков назад, и с тех пор здесь часто происходят разные неприятные, а порой и трагические события."Нагрязных и вонючих дворах площади, а наиболее у распивочных толпилось многоразного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольниковпреимущественно любил эти места, равно как и близлежащие переулки. Тут лохмотьяего не обращали на себя ничьего высокомерного внимания, и можно было ходить вкаком угодно виде, никого не скандализируя", – такое описание Сеннойплощади находим мы у Достоевского в "Преступлении и наказании".Местечкоэто, действительно, было неприглядным и опасным – приличные люди и питерскаябогема обходили его стороной. В наше время его бы назвали неблагополучнымрайоном. Вечером здесь могли и ограбить, а ночью – просто зарезать ни за что.Площадьпоявилась в первой трети XVIII века, когда на окраине города были вырублены редкие деревья и сюда, чтобы обезопасить центр Петербурга отпожаров, перенесли торговлю сеном, соломой и дровами. По возникшему Сенномурынку получила впоследствии название и площадь, и улица, пересекающая ее.Она проходилавдоль загородных садов и огородов на въезде в город, поэтому рынок называли внароде "чревом Питера". Он своим огромным "ртом" втягивал всякого, кто въезжал или входил вгород по Сенной улице.22 июня 1831 года на Сенной площади произошел холерный бунт. Волненияпотрясли Россию во время жуткой эпидемии холеры 1830-х годов. Люди были недовольнывведенным правительством запретом передвижений и слухами о том, что лекари и чиновники намеренно травятпростой люд. В тот день обезумевшая от страха огромная толпа начала громитьцентральную холерную больницу в доме Таирова на Сенной площади.Больных прямо на кроватях вытаскивали на улицу и несли в церковьСпаса-на-Сенной, а потом отправляли по домам, тем самым распространяя болезнь. Больницуполностью разгромили и разорили. На следующий день на Сенную площадь прибылгосударь Николай I. Он усмирил толпу, как утверждалиочевидцы, "площадными ругательствами" и сам выпил целую склянкусредства, которым лечили от холеры, после чего народ упал перед ним на колени. Холераунесла жизни нескольких тысяч петербуржцев и если бы не бунт на "проклятомместе", их, возможно, было бы меньше.30-е годы ХХ века рынок на Сенной снесли, а в 1961 году во время последней, ужехрущевской, волны гонений на церковь взорвали и храм Спаса-на-Сенной. Он былпостроен в стиле позднего барокко архитекторомАндреем Квасовым, при возможном участии самого Растрелли, автора Зимнегодворца. Во всяком случае, так утверждают некоторые историки. Прямо на местецеркви вскоре возвели безликий вход на станцию метро "Площадь мира" (такназывалась и сама площадь в советское время). В 1992 году, в эпоху массовыхпереименований станции дали название "Сеннаяплощадь".Болеедвух веков величественный и просторный храм увенчивали пять куполов, стоявшихна многогранных барабанах. Он былсердцем православного народного Петербурга – купеческого, мещанского,крестьянского. Федор Михайлович Достоевский жил в районе Сенной площади и частобывал в храме, в этих местах жили герои многих произведений. Отсюда имистический ореол этого района Северной столицы.Послеварварских взрывов храмов во времена СССР на намоленных, как говорили в народе,местах не раз происходили трагические события. К примеру, в бассейне"Москва", построенном на месте снесенного Храма Христа Спасителя вМоскве, уж очень часто тонули его посетители.Трагедияпроизошла и в Питере: летом 1999 года рухнул огромный козырек станции "Сеннаяплощадь". Люди привычно поднимались по лестнице к дверям, как вдругпослышался треск, и мощный 24-тонный козырек стал оседать и крениться. Секунды– и он буквально вдавил оказавшихся здесь пассажиров в остекление павильона.Под обломками погибли пять человек, еще двое скончались в больнице. Двенадцатьполучили ранения и увечья. После этого на месте алтарной части уничтоженнойцеркви городские власти решили построить небольшую часовню, возвратив такимобразом долги за безбожные времена.2003 году Сенную площадь реконструировали и привели в порядок. На нейустановили Башню мира – подарок Франции к 300-летию Санкт-Петербурга. Онапредставляла собой стелу, на которой с двух сторон были закреплены прозрачныеполукруглые панели со словом "мир" на 50 языках. Но проклятие Сенной площади черезвека добралось и до этого памятника: во время аномальной жары 2010 года башня дала трещины и была демонтирована.апреля 2017 года Сенная площадь и одноименная станция метро снова попали всводки происшествий. Около трех часов дня в петербургском метро произошелтеракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь"и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагонепоезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции питерскойподземки. На 18.00 мск 3 апреля известно о десяти погибших и 20 пострадавших в результате теракта.

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