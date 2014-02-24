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Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне

28 марта 2017, вторник, 19:44 – СОЧИ-24

Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне
Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне
В Индонезии питон целиком проглотил жителя одной из деревень. Пропавшего без вести Акбара Салубиро обнаружили внутри рептилии во дворе его дома.
Индонезиец исчез после того, как отправился собирать урожай пальмового масла, сообщает Daily Mail. Друзья и родственники Акбара Салубиро отправились на поиски, но обнаружить его живым им не удалось.На заднем дворе дома покойного односельчане нашли семиметрового питона, кожа которого была сильно растянута из-за находящегося внутри крупного объекта. Разрезав змею, родные обнаружили в ней труп Акбара.Глава сельского комитета Салубиро Джунайди рассказал, что в пасти распухшего питона были хорошо видны ботинки покойного. Также он отметил, что в ночь перед обнаружением тела жители деревни слышали крики из пальмовой рощи.Напомним, в Индонезии певица во время концерта наступила на хвост королевской кобры. Разозленная змея укусила местную звезду в бедро, однако она продолжила выступление, несмотря на травму. После нападения кобры девушка пела еще 45 минут. После этого ей пришлось остановить выступление, так как у нее начались судороги и рвота. Уже находясь в больнице, она отказалась принимать противоядие, потому что была уверена в безопасности укуса. Спустя некоторое время она скончалась.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне

В Индонезии питон целиком проглотил жителя одной из деревень. Пропавшего без вести Акбара Салубиро обнаружили внутри рептилии во дворе его дома...»

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Потепление на 1,5 градуса убьет человечество

Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»

сегодня, 21:16
Девочка перепутала водонагреватель с роботом

В Сети появилось трогательное видео, на котором девочка пытается пообщаться с водонагревателем, думая, что это робот. Малышка говорит неразговорчивой "железяке", что любит его...»

сегодня, 21:15
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В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей..»

сегодня, 20:30
Украина ждет войну с Россией этой осенью

Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»

сегодня, 20:15
Российские фермеры просят Запад продлить санкции

Кубанские фермеры выступили за продление западных экономических санкций против России. Более полутора тысяч сельских жителей вышли на митинг с соответствующими требованиями...»

сегодня, 19:44
Пропавшего без вести индонезийца нашли в питоне

В Индонезии питон целиком проглотил жителя одной из деревень. Пропавшего без вести Акбара Салубиро обнаружили внутри рептилии во дворе его дома...»
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