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Путан уравняли с боксерами и солдатами

31 марта 2017, пятница, 15:44 – СОЧИ-24

Путан уравняли с боксерами и солдатами
Путан уравняли с боксерами и солдатами
Британские академики озаботились статусом работниц секс-индустрии. Отношение к проституткам и порноактрисам должно быть такое же, как к боксерам и военным – тоже зарабатывающим деньги своим телом, заявили в Кембридже.
Проституция абсолютно незаслуженно игнорируется
экономистами, уверена академик, лектор Кембриджского университета Виктория
Бейтман. Кроме того, доктор считает логичным приравнять эту профессию к занятию боксом и
армейской службе, где доминируют представители сильного пола.Женщины имеют такое же право зарабатывать деньги своим
телом, как и мужчины, уверена доктор Бейтман. "Неопределенное отношение к
явлению в обществе – это одно. А вот рациональные экономисты не имеют права на
неопределенность. Как профессионалы мы должны бороться с иррациональным
отношением общества", – уверена академик.Игнорировать отрасль экономики, где трудятся преимущественно
женщины, при этом признавая профессии, в которых традиционно доминируют мужчины
– не что иное, как сексизм, приводит слова Виктории Бейтман The Independent. И вообще, значение секс-индустрии принижено только потому, что в
рядах экономистов очень мало представительниц прекрасного пола, уверена
академик. Большинство исследователей между тем согласны, что изучать
экономические аспекты секс-индустрии необходимо. Ведь доходность в этой сфере
намного выше, чем в области высоких технологий. "Индустрия порнографии
приносит доходов больше, чем такие компании, как Microsoft, Amazon, Google, Yahoo, eBay,
Netflix и Apple, вместе взятые", – напомнила доктор Бейтман. Тем более сейчас в этой области новый "прорыв", так как производители
используют самые современные технологические достижения. Стандартное оправдание для нежелающих глубже изучать
экономические механизмы, действующие в этой "отрасли народного хозяйства":
предоставление секс-услуг "аморально". Однако на деле работницы этой
сферы не более аморальны, чем спортсмены или солдаты, также торгующие своими
физическими кондициями, убеждена академик.Доктор Виктория Бейтман не впервые эпатирует своих коллег.
Не так давно ученая заявилась на заседание, где собрались 30 экономистов
мужского пола, обнаженной. Дама объяснила свое поведение протестом против
выхода Великобритании из ЕС. "Брекзит оставил Британию голой", – уточнила академик.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:45
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Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

сегодня, 16:58
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сегодня, 16:45
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На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 16:31
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сегодня, 16:16
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сегодня, 16:16
Основатели "Юлмарта" попали под статью

Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»
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