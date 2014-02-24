Путан уравняли с боксерами и солдатами

31 марта 2017, пятница, 15:44 – СОЧИ-24



Путан уравняли с боксерами и солдатами

Британские академики озаботились статусом работниц секс-индустрии. Отношение к проституткам и порноактрисам должно быть такое же, как к боксерам и военным – тоже зарабатывающим деньги своим телом, заявили в Кембридже.Проституция абсолютно незаслуженно игнорируетсяэкономистами, уверена академик, лектор Кембриджского университета ВикторияБейтман. Кроме того, доктор считает логичным приравнять эту профессию к занятию боксом иармейской службе, где доминируют представители сильного пола.Женщины имеют такое же право зарабатывать деньги своимтелом, как и мужчины, уверена доктор Бейтман. "Неопределенное отношение кявлению в обществе – это одно. А вот рациональные экономисты не имеют права нанеопределенность. Как профессионалы мы должны бороться с иррациональнымотношением общества", – уверена академик.Игнорировать отрасль экономики, где трудятся преимущественноженщины, при этом признавая профессии, в которых традиционно доминируют мужчины– не что иное, как сексизм, приводит слова Виктории Бейтман The Independent. И вообще, значение секс-индустрии принижено только потому, что врядах экономистов очень мало представительниц прекрасного пола, уверенаакадемик. Большинство исследователей между тем согласны, что изучатьэкономические аспекты секс-индустрии необходимо. Ведь доходность в этой сференамного выше, чем в области высоких технологий. "Индустрия порнографииприносит доходов больше, чем такие компании, как Microsoft, Amazon, Google, Yahoo, eBay,Netflix и Apple, вместе взятые", – напомнила доктор Бейтман. Тем более сейчас в этой области новый "прорыв", так как производителииспользуют самые современные технологические достижения. Стандартное оправдание для нежелающих глубже изучатьэкономические механизмы, действующие в этой "отрасли народного хозяйства":предоставление секс-услуг "аморально". Однако на деле работницы этойсферы не более аморальны, чем спортсмены или солдаты, также торгующие своимифизическими кондициями, убеждена академик.Доктор Виктория Бейтман не впервые эпатирует своих коллег.Не так давно ученая заявилась на заседание, где собрались 30 экономистовмужского пола, обнаженной. Дама объяснила свое поведение протестом противвыхода Великобритании из ЕС. "Брекзит оставил Британию голой", – уточнила академик.

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