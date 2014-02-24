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Путин исполнил мечту дочки Захаровой

26 января 2017, четверг, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Путин исполнил мечту дочки Захаровой
Путин исполнил мечту дочки Захаровой
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала получение госнаграды от Владимира Путина. По словам дипломата, дочь очень ждала момента, когда президент России пожмет ей руку.
"Пару месяцев назад пришла домой поздно. Очень поздно. Уставшая ждать меня дочка задала вопрос века: "А тебе Путин руку жал?" "Нет", – ответила я. "А я думала, что жал", – разочарованно ответила Марьяна Андревна", – написала Захарова у себя в Facebook. Пост дипломат сопроводила снимком, на котором Владимир Путин торжественно вручает ей орден Дружбы. Как шутливо заметила Захарова, теперь ей будет о чем поговорить с ребенком. По-видимому, официальный представитель МИДа имела ввиду, что наконец-то мечта Марьяны сбылась и ее матери наконец-то пожал руку президент России. "И пусть только попробует еще раз суп не доесть", – добавила дипломат.  Напомним, 26 января в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды 30 россиянам за заслуги в различных сферах. Так, звезды Героя России был удостоен летчик-испытатель первого класса Валерий Поташов, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – советник главы РЖД Геннадий Фадеев. Актеру Василию Ливанову вручили орден Почета. Когда он шел по залу за наградой, заиграла знаменитая музыкальная композиция из культового советского сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Также в числе награжденных оказались бессменный ведущий КВН Александр Масляков и журналист, репортер телеканала "Россия" Евгений Поддубный. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На севере Петербурга загорелся завод

На севере Санкт-Петербурга загорелся электродный завод..»

сегодня, 16:29
Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»

сегодня, 16:29
За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»

сегодня, 16:13
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Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

сегодня, 15:58
Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка

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