Путин написал письмо Горбачеву

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравительную телеграму. "Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днем рождения", – цитирует "Газета.ru" сообщение главы государства. Владимир Путин отметил, что на протяжении многих лет Михаил Горбачев занимается важной общественной деятельностью, а также укрепляет международное сотрудничество. В заключении он пожелал бывшему президенту СССР здоровья и всего самого доброго.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»