Путин о своем почерке: Как курица лапой

16 марта 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24

Президент России Владимир Путин на заседании Российскогосоюза промышленников и предпринимателей пошутил о своем почерке. Главагосударства делал пометки, чтобы потом прокомментировать озвученные инициативы,но в один момент не смог прочитать свои же записи, передает РИА Новости."По поводу роста производительности труда и ростадоходов. Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для,для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать.Как в школе", – сказал Владимир Путин.

СОЧИ 24