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Путин о своем почерке: Как курица лапой
16 марта 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Президент России Владимир Путин на заседании Российского
союза промышленников и предпринимателей пошутил о своем почерке. Глава
государства делал пометки, чтобы потом прокомментировать озвученные инициативы,
но в один момент не смог прочитать свои же записи, передает РИА Новости.
"По поводу роста производительности труда и роста
доходов. Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для,
для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать.
Как в школе", – сказал Владимир Путин.
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