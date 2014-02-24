Путин обратился к семье Чуркина

21 февраля 2017, вторник, 12:29 – ИА СОЧИ-24



Путин обратился к семье Чуркина

Виталий Чуркин был одним из самых видных дипломатов. Он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений. Таким запомнил постпреда России при ООН глава государства Владимир Путин.Президент России направил телеграмму вдовеВиталия Чуркина Ирине и его детям Анастасии и Максиму. Дипломат ушел из жизнивнезапно, и от этого боль утраты еще острее, отметил Владимир Путин."Примите самые глубокие соболезнования в связи скончиной Вашего мужа и отца Виталия Ивановича. Его безвременный уход из жизни -тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики.И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенноостро", – написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя Россиипри ООН в Нью-Йорке, представлял страну в Совете Безопасности. Как сообщили вМИДе, российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.Путин подчеркнул, что Чуркин был одним из самых видных дипломатов, профессионалом самого высокогоуровня, человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкогообаяния и чувства юмора. Он пользовался искренним уважением коллег и огромнымавторитетом у зарубежных партнеров. Заслуги Чуркина,которому доверялись ответственные посты в центральном аппарате МИДа и зарубежом, трудно переоценить, отметил президент. Наиболее ярко его способности проявились впериод работы постоянным представителем России при ООН."На протяжении более чем десяти лет, порой в крайненапряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позициюпо важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полнойсамоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленныезадачи и не знал поражений", – написал Путин. По словам главы государства, Чуркин был настоящим патриотом и гражданином. Светлая память о нем навсегдасохранится в сердцах всех, кто его знал.Тем временем москвичи несут цветы к зданиювнешнеполитического ведомства. Вокруг фотографии Виталия Чуркина с траурной лентойгорят поминальные свечи. Кто-то из посетителей оставил листок, на которомнаписано: "Вы любили и боролись за Россию так, что мы гордимся, чтородились и живем в России. Вы нам это дали".

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