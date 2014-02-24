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Путин обратился к семье Чуркина
21 февраля 2017, вторник, 12:29 – ИА СОЧИ-24
Президент России направил телеграмму вдове
Виталия Чуркина Ирине и его детям Анастасии и Максиму. Дипломат ушел из жизни
внезапно, и от этого боль утраты еще острее, отметил Владимир Путин."Примите самые глубокие соболезнования в связи с
кончиной Вашего мужа и отца Виталия Ивановича. Его безвременный уход из жизни -
тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики.
И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно
остро", – написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего
65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России
при ООН в Нью-Йорке, представлял страну в Совете Безопасности. Как сообщили в
МИДе, российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.Путин подчеркнул, что Чуркин был одним из самых видных дипломатов, профессионалом самого высокого
уровня, человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого
обаяния и чувства юмора. Он пользовался искренним уважением коллег и огромным
авторитетом у зарубежных партнеров. Заслуги Чуркина,
которому доверялись ответственные посты в центральном аппарате МИДа и за
рубежом, трудно переоценить, отметил президент. Наиболее ярко его способности проявились в
период работы постоянным представителем России при ООН."На протяжении более чем десяти лет, порой в крайне
напряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позицию
по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной
самоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные
задачи и не знал поражений", – написал Путин. По словам главы государства, Чуркин был настоящим патриотом и гражданином. Светлая память о нем навсегда
сохранится в сердцах всех, кто его знал.Тем временем москвичи несут цветы к зданию
внешнеполитического ведомства. Вокруг фотографии Виталия Чуркина с траурной лентой
горят поминальные свечи. Кто-то из посетителей оставил листок, на котором
написано: "Вы любили и боролись за Россию так, что мы гордимся, что
родились и живем в России. Вы нам это дали".
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