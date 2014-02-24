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Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии

7 апреля 2017, пятница, 09:43 – СОЧИ-24

Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
Президент России Владимир Путин считает, что ракетные удары США по военной базе в Сирии являются агрессией против суверенного государства. По его мнению, этот обстрел негативно повлияет на отношения Вашингтона и Москвы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин расценивает удары США по Сирии как помеху созданию коалиции по борьбе с терроризмом. Кроме того, обстрел отразится на отношениях с Кремлем, пишет "Газета.ru"."Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", – цитирует Пескова РИА Новости. "Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", – отметил он. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия. "При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами существенно усугубляет ситуацию", – сказал Песков. Он добавил, что президент видит в ударах по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.Официальный представитель МИДа Мария Захарова заверила, что ведомство в ближайшее время сделает заявление в связи с обстрелами авиабазы сирийских правительственных сил. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, Россия может прервать все контакты с США по военной линии. "Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", – заявил Озеров. Боливия, которая является непостоянным членом Совета, разделят это мнение, сообщает ТАСС.  Такую же позицию занимает МИД Ирана. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия в Сирии. Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позиции террористов и ухудшают обстановку в регионе", – цитирует ТАСС официального представителя ведомства Бахрама Гасеми. Напомним, что в ночь на 7 апреля в направлении правительственной базы в Сирии были выпущены крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях ВМС США. Предположительно, на аэродроме Шайрат, ставшем целью американцев, находились
россияне.Согласно данным Пентагона,
всего было выпущено 59 ракет "Томагавк". Президент США
Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара по аэродрому в Хомсе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Авиаудар США по сирийской базе ВВС, вероятно, был разовой акцией..»

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Знаменитый итальянец умер в Шереметьево

Известный итальянский спортивный функционер Бруно Лубатти скончался после посадки на рейс Москва-Париж в аэропорту Шереметьево, передает La Stampa..»

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Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка...»

сегодня, 12:01
Лакеи США поддержали кровожадного Трампа

Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»

сегодня, 11:29
Москва разорвала договоренности с агрессивным Вашингтоном

После обстрела аэродрома Шайрат в провинции Хомс, совершенного в ночь на 7 апреля, Россия приостановила действие заключенного с США меморандума по Сирии. Об этом официально сообщил МИД...»

сегодня, 11:29
Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
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