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Путин ограничил перевод денег на Украину

4 апреля 2017, вторник, 11:14 – СОЧИ-24

Путин ограничил перевод денег на Украину
Путин ограничил перевод денег на Украину
Президент России подписал закон, запрещающий денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 30 дней. Ранее Киев запретил денежные переводы из России через российские платежные системы.
Принятый документ вносит изменения в закон "О
национальной платежной системе". Поправки предусматривают, что в случае
введения другой страной запретов в отношении платежных систем, операторы
которых зарегистрированы в России, трансграничный перевод можно осуществить только
через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.Таким образом, запрещаются экспресс-переводы физических лиц.
Под ограничения не попадают только платежи с использованием
банковских счетов.Сведения о введении другими странами запретов в отношении
платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут
размещаться на официальном сайте регулятора. Предусмотренные законом
ограничения будут применять со дня обнародования такой информации.В Совете Федерации при рассмотрении поправок ранее
подчеркивали, что вводимые нормы – ответ на действия властей Украины.
Киев, напомним, фактически запретил работу российских платежных систем.Документ должен устранить негативные последствия запрета
российских платежных систем на Украине, пояснил один из авторов поправок,
депутат Госдумы Владислав Резник. Ограничительные меры, введенные Киевом, отмечает
РИА Новости, привели к снижению конкуренции на российском рынке платежных
услуг в пользу иностранных систем.Известно, что экономика Украины сильно зависит от своих же граждан, которые зарабатывают в России. Так, в 2015 году украинцы отправили на родину более пяти миллиардов долларов (около 6% украинского ВВП). По словам экспертов, запретительные поправки серьезно ударят по доходам украинской госказны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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