Путин ограничил перевод денег на Украину

4 апреля 2017, вторник, 11:14 – СОЧИ-24



Путин ограничил перевод денег на Украину

Президент России подписал закон, запрещающий денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 30 дней. Ранее Киев запретил денежные переводы из России через российские платежные системы.Принятый документ вносит изменения в закон "Онациональной платежной системе". Поправки предусматривают, что в случаевведения другой страной запретов в отношении платежных систем, операторыкоторых зарегистрированы в России, трансграничный перевод можно осуществить толькочерез оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.Таким образом, запрещаются экспресс-переводы физических лиц.Под ограничения не попадают только платежи с использованиембанковских счетов.Сведения о введении другими странами запретов в отношенииплатежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будутразмещаться на официальном сайте регулятора. Предусмотренные закономограничения будут применять со дня обнародования такой информации.В Совете Федерации при рассмотрении поправок ранееподчеркивали, что вводимые нормы – ответ на действия властей Украины.Киев, напомним, фактически запретил работу российских платежных систем.Документ должен устранить негативные последствия запретароссийских платежных систем на Украине, пояснил один из авторов поправок,депутат Госдумы Владислав Резник. Ограничительные меры, введенные Киевом, отмечаетРИА Новости, привели к снижению конкуренции на российском рынке платежныхуслуг в пользу иностранных систем.Известно, что экономика Украины сильно зависит от своих же граждан, которые зарабатывают в России. Так, в 2015 году украинцы отправили на родину более пяти миллиардов долларов (около 6% украинского ВВП). По словам экспертов, запретительные поправки серьезно ударят по доходам украинской госказны.

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