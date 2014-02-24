Путин пообещал россиянам долгую жизнь

21 марта 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Путин пообещал россиянам долгую жизнь

Средняя продолжительность жизни в России к 2025 году может вырасти до 76 лет – этого не исключил президент Владимир Путин. Глава государства призвал улучшать систему здравоохранения и не создавать гражданам проблем в поликлиниках и больницах.Сегодня в России есть все возможности для того, чтобы к 2025году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, а также значительноснизить смертность в трудоспособном возрасте. Об этом заявил Владимир Путин назаседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 71,4 года. При этом мужчины живут в среднем 65,9 года, а женщины – 76,7 года.Владимир Путин также призвалпродолжать совершенствовать систему здравоохранения. По словампрезидента, в ней еще много нерешенных проблем."Люди справедливо и обоснованно говорят о нехваткеврачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. А в регистратурахеще встречается и хамство", – сказал глава государства и напомнил о задачеинформатизации медучреждений. При этом Путин считает, что следует не простообеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы гражданепопадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей. Особое вниманиенужно уделять пожилым людям, которые не всегда могут разобраться в информационныхтехнологиях. Затронул президент и тему повышения производительности трудав стране. По мнению Путина, необходимо создать на федеральном уровне центркомпетенций для повышения производительности труда в стране. Его задачей будет распространение лучшегомирового опыта в сфере повышения производительности и организации труда.Глава государства также потребовал при закрытиинеэффективных рабочих мест открывать такое же количество новых. Это должностать правилом и для крупных предприятий, и для малого бизнеса.

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