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Путин пообещал россиянам долгую жизнь
21 марта 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Сегодня в России есть все возможности для того, чтобы к 2025
году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, а также значительно
снизить смертность в трудоспособном возрасте. Об этом заявил Владимир Путин на
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 71,4 года. При этом мужчины живут в среднем 65,9 года, а женщины – 76,7 года.
Владимир Путин также призвал
продолжать совершенствовать систему здравоохранения. По словам
президента, в ней еще много нерешенных проблем.
"Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке
врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. А в регистратурах
еще встречается и хамство", – сказал глава государства и напомнил о задаче
информатизации медучреждений. При этом Путин считает, что следует не просто
обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане
попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей. Особое внимание
нужно уделять пожилым людям, которые не всегда могут разобраться в информационных
технологиях. Затронул президент и тему повышения производительности труда
в стране. По мнению Путина, необходимо создать на федеральном уровне центр
компетенций для повышения производительности труда в стране. Его задачей будет распространение лучшего
мирового опыта в сфере повышения производительности и организации труда.
Глава государства также потребовал при закрытии
неэффективных рабочих мест открывать такое же количество новых. Это должно
стать правилом и для крупных предприятий, и для малого бизнеса.
Источник:
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