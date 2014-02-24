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Путин позвал Ельцину отметить юбилей в Кремле
13 марта 2017, понедельник, 17:30 – ИА СОЧИ-24
В Кремле соберутся действующие руководители страны, друзья и
подруги Наины Ельциной, сотрудники фонда имени первого президента, а также люди,
которые работали с самим Борисом Николаевичем. Известно, что она сама
составляла список приглашенных.
Владимир Путин относится к Ельциной с большим уважением и
примет участие в празднике, после которого она пригласит
близких домой на чай с пирогами.Празднование юбилея вдовы первого президента России не ограничится приемом
в Кремле – телеканалы подготовили к этой дате несколько фильмов. Накануне, 12
марта, НТВ показал интервью с ней в программе "Итоги недели", а "Россия 1" – фильм "Наина
Ельцина. История в любви".
Как писали Dni.Ru, в преддверии юбилея Наины
Ельциной в свет вышла книга ее воспоминаний, в которой впервые представлены неизвестные
ранее факты жизни Бориса Николаевича. Оказывается, первый президент новой России
не собирался идти на второй президентский срок из-за проблем со здоровьем и
желания дать дорогу молодым. Однако обстоятельства сложились так, что Ельцину пришлось
изменить решение. Как пишет в своей книге под названием "Личная
жизнь" Наина Ельцина, президента насторожил успех коммунистов на
парламентских выборах. Все понимали, что в такой ситуации пост главы государства,
скорее всего, займет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы этого не допустить,
Ельцин решился выдвинуться на второй срок.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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