Путин преподнес букет роскошной Терешковой

6 марта 2017, понедельник, 16:13 – ИА СОЧИ-24



Путин преподнес букет роскошной Терешковой

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем первую в мире женщину, побывавшую в космосе, – Валентину Терешкову. Глава государства преподнес ей букет цветов и два подарка со смыслом."Дорогая Валентина Владимировна, позвольте Вас искренне и сердечно поздравить с Вашим юбилеем", – сказал Владимир Путин. "Вам спасибо большое за Ваше служение Отечеству", – ответил он на ее приветствие.Для своих 80 лет Валентина Терешкова выглядит прекрасно. На встречу с президентом она пришла в стильной пурпурной накидке со звездой Героя Советского Союза. При этом заметно, что депутат всячески поддерживает форму и всегда следит за своей внешностью. Перед главой государства она предстала в хлестком макияже и с ухоженной прической.Российский лидер преподнес Валентине Терешковой роскошный букет из красных и белых роз. Он также вручил ей два подарка с намеком на ее позывной – "Чайка": скульптуру Иулиана Рукавишникова "Чайка садится на воду" и картину Виталия Зайцева "Чайки над Волгой"."Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина", – отметил Владимир Путин. Родившаяся близ Ярославля Терешкова поблагодарила президента за подарки и за участие в судьбе ее родного региона."Огромное Вам спасибо за Ярославию, за то, что Вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать", – сказала заслуженная летчица-космонавт.Глава государства оценил политическую активность бывшей летчицы. "Когда такие люди, как Вы, представлены в парламенте, это повышает доверие к высшему законодательному органу страны", – заявил он.Поздравили Валентину Николаевну и коллеги-законодатели. Дню рождения Терешковой посвящена выставка,открывшаяся в здании парламента. Экскурсоводом по экспозиции "Чайка.Первый полет" для депутатов стала сама первая женщина-космонавт. Она нетолько поделилась с коллегами воспоминаниями, но и пригласила их вступить вотряд покорителей космоса.В числе экспонатов выставки – скафандр первойженщины-космонавта, кресло-катапульта, медали и многое другое. Терешковапризналась, что на нее нахлынули воспоминания о том, что было 50 с лишним летназад. "В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сихпор этот рекорд не побит. Счастья, здоровья, и желаем, чтобы сюда Вы приходилис таким же настроением, как осваивали космос", – поздравил юбилярапредседатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы рисковали. На выставке мыувидели: этот риск был настолько большой, что Вы могли не вернуться. Но мырады, что Вы с нами. И оставайтесь с нами как можно дольше!" – заключилспикер парламента.Вице-спикер Госдумы от "Единой России" СергейНеверов рассказал, что в адрес парламента пришли 8 тысяч открыток. Это теплые поздравленияот россиян знаменитой "Чайке". Как отметил Неверов, открыткипродолжают прибывать со всех концов страны. С пожеланиями к юбиляру обратился также лидер КПРФ ГеннадийЗюганов. "После полета Гагарина, а затем и Терешковой ни у кого неосталось сомнений что наша техника, наши мужчины и наши женщины первые!" –заявил руководитель коммунистов. Глава "Справедливой России" СергейМиронов, в свою очередь, назвал Терешкову "великой женщиной". "Первыйвыход человека в космос, первая женщина в космосе – это все делала наша страна.После было много чего и будет еще много, мы увидим освоение других планет, ноникто не повторит ее подвиг!" – сказал лидер эсеров.Валентина Николаевна призналась, что было тяжело. Однакокосмонавты знали, что они работают для того, чтобы прославить страну и не дать конкурентамвыйти вперед. "Это было жесткое соревнование между двумя системами, двумястранами, но я хочу сказать, что большое счастье – прокладывать дорогу в космос",– сказала Терешкова и поинтересовалась с улыбкой, не желает ли кто издепутатов вступить в отряд космонавтов. "Мы сразу даем Вам: Дегтярев Михаил Владимирович,выпускник Самарского аэрокосмического университета", – отреагировал лидерЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что и сам готов лететь с Терешковой – хоть наМарс.Напомним, действующая заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в июне 1963 годав возрасте 26 лет провела 70 часов на борту космического корабля "Восток-6". Позднее она стала не только первой женщиной в космосе, но и первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора.Путь Валентины Терешковой практически буквально лежал через тернии к звездам. На Земле у будущей первой женщины в космосе была жесточайшая конкуренция. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев до последнего поддерживал в девушках надежду, что каждая из них сможет побывать в космосе. Окончательный выбор сделал лично глава СССР Никита Хрущев, а уже в октябре 1963 года женский отряд космонавтов был расформирован.Но главные проблемы у Терешковой возникли уже на орбите – ее организм тяжело перенес выход в космос. Она испытывала вялость и тошноту, однажды она и вовсе не вышла на связь, заснув в неположенное время. Часть полетного плана она вовсе не смогла выполнить, программу пришлось экстренно сократить. В XXI веке, спустя много лет после полетов, Валентина Терешкова ведет активную политическую деятельность. "За выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Указом Президента Валентина Терешкова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", – сообщается на официальном сайте Кремля.

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