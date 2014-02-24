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Путин преподнес букет роскошной Терешковой

6 марта 2017, понедельник, 16:13 – ИА СОЧИ-24

Путин преподнес букет роскошной Терешковой
Путин преподнес букет роскошной Терешковой
Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем первую в мире женщину, побывавшую в космосе, – Валентину Терешкову. Глава государства преподнес ей букет цветов и два подарка со смыслом.
"Дорогая Валентина Владимировна, позвольте Вас искренне и сердечно поздравить с Вашим юбилеем", – сказал Владимир Путин. "Вам спасибо большое за Ваше служение Отечеству", – ответил он на ее приветствие.Для своих 80 лет Валентина Терешкова выглядит прекрасно. На встречу с президентом она пришла в стильной пурпурной накидке со звездой Героя Советского Союза. При этом заметно, что депутат всячески поддерживает форму и всегда следит за своей внешностью. Перед главой государства она предстала в хлестком макияже и с ухоженной прической.Российский лидер преподнес Валентине Терешковой роскошный букет из красных и белых роз. Он также вручил ей два подарка с намеком на ее позывной – "Чайка": скульптуру Иулиана Рукавишникова "Чайка садится на воду" и картину Виталия Зайцева "Чайки над Волгой"."Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина", – отметил Владимир Путин. Родившаяся близ Ярославля Терешкова поблагодарила президента за подарки и за участие в судьбе ее родного региона."Огромное Вам спасибо за Ярославию, за то, что Вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать", – сказала заслуженная летчица-космонавт.Глава государства оценил политическую активность бывшей летчицы. "Когда такие люди, как Вы, представлены в парламенте, это повышает доверие к высшему законодательному органу страны", – заявил он.Поздравили Валентину Николаевну и коллеги-законодатели. Дню рождения Терешковой посвящена выставка,
открывшаяся в здании парламента. Экскурсоводом по экспозиции "Чайка.
Первый полет" для депутатов стала сама первая женщина-космонавт. Она не
только поделилась с коллегами воспоминаниями, но и пригласила их вступить в
отряд покорителей космоса.В числе экспонатов выставки – скафандр первой
женщины-космонавта, кресло-катапульта, медали и многое другое. Терешкова
призналась, что на нее нахлынули воспоминания о том, что было 50 с лишним лет
назад. "В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сих
пор этот рекорд не побит. Счастья, здоровья, и желаем, чтобы сюда Вы приходили
с таким же настроением, как осваивали космос", – поздравил юбиляра
председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы рисковали. На выставке мы
увидели: этот риск был настолько большой, что Вы могли не вернуться. Но мы
рады, что Вы с нами. И оставайтесь с нами как можно дольше!" – заключил
спикер парламента.Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей
Неверов рассказал, что в адрес парламента пришли 8 тысяч открыток. Это теплые поздравления
от россиян знаменитой "Чайке". Как отметил Неверов, открытки
продолжают прибывать со всех концов страны. С пожеланиями к юбиляру обратился также лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. "После полета Гагарина, а затем и Терешковой ни у кого не
осталось сомнений что наша техника, наши мужчины и наши женщины первые!" –
заявил руководитель коммунистов. Глава "Справедливой России" Сергей
Миронов, в свою очередь, назвал Терешкову "великой женщиной". "Первый
выход человека в космос, первая женщина в космосе – это все делала наша страна.
После было много чего и будет еще много, мы увидим освоение других планет, но
никто не повторит ее подвиг!" – сказал лидер эсеров.Валентина Николаевна призналась, что было тяжело. Однако
космонавты знали, что они работают для того, чтобы прославить страну и не дать конкурентам
выйти вперед. "Это было жесткое соревнование между двумя системами, двумя
странами, но я хочу сказать, что большое счастье – прокладывать дорогу в космос",
– сказала Терешкова и поинтересовалась с улыбкой, не желает ли кто из
депутатов вступить в отряд космонавтов. "Мы сразу даем Вам: Дегтярев Михаил Владимирович,
выпускник Самарского аэрокосмического университета", – отреагировал лидер
ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что и сам готов лететь с Терешковой – хоть на
Марс.Напомним, действующая заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в июне 1963 года
в возрасте 26 лет провела 70 часов на борту космического корабля "Восток-6". Позднее она стала не только первой женщиной в космосе, но и первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора.Путь Валентины Терешковой практически буквально лежал через тернии к звездам. На Земле у будущей первой женщины в космосе была жесточайшая конкуренция. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев до последнего поддерживал в девушках надежду, что каждая из них сможет побывать в космосе. Окончательный выбор сделал лично глава СССР Никита Хрущев, а уже в октябре 1963 года женский отряд космонавтов был расформирован.
Но главные проблемы у Терешковой возникли уже на орбите – ее организм тяжело перенес выход в космос. Она испытывала вялость и тошноту, однажды она и вовсе не вышла на связь, заснув в неположенное время. Часть полетного плана она вовсе не смогла выполнить, программу пришлось экстренно сократить. В XXI веке, спустя много лет после полетов, Валентина Терешкова ведет активную политическую деятельность. "За выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Указом Президента Валентина Терешкова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", – сообщается на официальном сайте Кремля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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