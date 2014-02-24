Путин принял решение сменить главу Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил возглавить республику Марий Эл Александру Евстифееву.В 2000–2002 годах Евстифеев занимал пост заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе. Путин указал, что на этой должности он занимался и вышеуказанной республикой. По словам главы государства, действующий глава регионы Леонид Маркелов "уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы".В ответ Естифеев поблагодарил Путина. "Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность. Я хорошо понимаю слово "ответственность", потому что работать в национальной республике, для национальной республики в составе Российской Федерации – это очень серьезное дело", – приводит его слова официальный сайт Кремля.
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Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную фотографию президента Владимира Путина и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Этот снимок незамедлительно подхватили пользователи социальных сетей...»