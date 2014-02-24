Путин прокомментировал трагедию в Петербурге

3 апреля 2017, понедельник, 16:15 – СОЧИ-24



Путин прокомментировал трагедию в Петербурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга. По словам главы государства, рассматриваются все версии причин трагедии, включая терроризм.Путин уточнил, что, помимо теракта, спецслужбы также проверяют бытовую и криминальную версии, передает "Интерфакс"."Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты", – отметил российский лидер. По словам главы государства, он уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ, передает РИА Новости. "Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло", – добавил президент.Путин также подчеркнул, что и городские власти, и федеральные окажут всю необходимую поддержку семьям погибших. Глава государства уже обсудил происшествие с главой ФСБ России Александром Бортниковым, пишет Life.ru. Взрыв в Северной столице также прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. "Шокирующая информация. Петербург всегда обходили стороной такие события. Сегодня же еще и медиафорум проходит в Петербурге, и в связи с этим были повышенные меры безопасности", – подчеркнул он. По мнению парламентария, сейчас не время проявлять эмоции, важно максимально оперативно восстановить инфраструктуру и помочь пострадавшим. "Я очень надеюсь, что наши правоохранительные органы оперативно выйдут на след этих уродов. Этим людям прощать нельзя никогда. Они должны знать, что с момента взрыва начался обратный отсчет их жизни. Они будут ликвидированы", – заявил Милонов. После трагедии глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила всячески содействовать оказанию медицинской помощи пострадавшим. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.Напомним, взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате трагедии около десяти человек погибли, более 50 пассажиров ранены.

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