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Путин проведет 8 марта в роддоме
7 марта 2017, вторник, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Президент России 8
марта отправится в Брянск. Там он посетит новый перинатальный центр.
Поездка специально приурочена к женскому празднику.
Разумеется, Путин
поздравит жительниц Брянска. "Завтра Путин отправится в Брянск по случаю.
Собственно, приурочена эта поездка будет к Восьмому марта. Он посетит
новый перинатальный центр и, естественно, поздравит женщин – в первую
очередь сотрудниц этого перинатального центра", – цитирует Пескова РИА
Новости.
Кроме того, пресс-секретарь президента
заявил, что Кремль не давал губернаторам советов, как поздравлять женщин с 8 марта.
По его словам, трудно представить себе подобные директивы. "Не
может быть такого распоряжения. И я, честно говоря, не думаю, что главы
регионов нуждаются в каких-то рекомендациях, тем более в какой форме
поздравлять женщин", – передает слова Пескова Life.ru. Он отметил, что в любом учреждении представительниц
прекрасного пола принято поздравлять "в силу своих способностей и креатива".Отметим, так официальный представитель Кремля прокомментировал информацию газеты "Коммерсантъ"
о том, что администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам
творчески подойти к поздравлениям. Например, сочинить их в стихотворной форме.
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