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Путин сделал Меркель подарок

16 марта 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24

Путин сделал Меркель подарок
Путин сделал Меркель подарок
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты.
Срок пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера Германии постепенно подходит к концу, и уже в сентябре немцам предстоит выбирать нового председателя правительства ФРГ. По мнению профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислава Ткаченко, для желающей переизбраться Меркель крайне важно продемонстрировать, что она готова разговаривать и договариваться с Москвой. По словам эксперта, то, что Россия согласилась на эту встречу, является ничем иным, как жестом доброй воли в сторону немецкого канцлера. "Кремль решил Меркель сделать подарок, может быть, понимая что у нее все-таки есть шанс быть переизбранной. И ориентируясь на диалог уже после сентября 2017 года", – считает аналитик.В то же время он выразил неуверенность в том, что на данный момент Россия и Германия могут как-то договориться по главному вопросу международной повестки дня – украинскому. "Реальные изменения вокруг украинского кризиса могут произойти только внутри Украины", – отметил Ткаченко. Напомним, что ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер заявил, что Ангела Меркель прибудет 2 мая в российскую столицу, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. При этом стоит отметить, что ее визит в Россию состоится после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Они должны были пройти 14 марта, но снежная буря на американском Восточном побережье сорвала планы Меркель – ее самолет остался в Берлине, а визит перенесли на пятницу, 17 марта.По словам немецкого политолога Александра Рара, визиты немецкого канцлера в Вашингтон и Москву говорят о том, что в Берлине понимают: Россия и США на сегодняшний день являются двумя самыми главными силами на мировой политической арене. Эксперт полагает, что переговоры Путина и Меркель станут сверкой часов по украинскому вопросу, ведь он стоит на первом плане во всех отношениях с нашей страной, тем более, что снятие санкций и нормализация экономических и общественных отношений с Россией напрямую завязаны с Украиной.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
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В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
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Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

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Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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