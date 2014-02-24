Путин сделал Меркель подарок

16 марта 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты.Срок пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера Германии постепенно подходит к концу, и уже в сентябре немцам предстоит выбирать нового председателя правительства ФРГ. По мнению профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислава Ткаченко, для желающей переизбраться Меркель крайне важно продемонстрировать, что она готова разговаривать и договариваться с Москвой. По словам эксперта, то, что Россия согласилась на эту встречу, является ничем иным, как жестом доброй воли в сторону немецкого канцлера. "Кремль решил Меркель сделать подарок, может быть, понимая что у нее все-таки есть шанс быть переизбранной. И ориентируясь на диалог уже после сентября 2017 года", – считает аналитик.В то же время он выразил неуверенность в том, что на данный момент Россия и Германия могут как-то договориться по главному вопросу международной повестки дня – украинскому. "Реальные изменения вокруг украинского кризиса могут произойти только внутри Украины", – отметил Ткаченко. Напомним, что ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер заявил, что Ангела Меркель прибудет 2 мая в российскую столицу, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. При этом стоит отметить, что ее визит в Россию состоится после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Они должны были пройти 14 марта, но снежная буря на американском Восточном побережье сорвала планы Меркель – ее самолет остался в Берлине, а визит перенесли на пятницу, 17 марта.По словам немецкого политолога Александра Рара, визиты немецкого канцлера в Вашингтон и Москву говорят о том, что в Берлине понимают: Россия и США на сегодняшний день являются двумя самыми главными силами на мировой политической арене. Эксперт полагает, что переговоры Путина и Меркель станут сверкой часов по украинскому вопросу, ведь он стоит на первом плане во всех отношениях с нашей страной, тем более, что снятие санкций и нормализация экономических и общественных отношений с Россией напрямую завязаны с Украиной.

СОЧИ 24