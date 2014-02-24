Путин сообщил о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп. "Дмитрия Анатольевича не уберегли", – пошутил Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается серьезной, и среди заболевших оказался даже премьер-министр. Тем не менее, по словам главы государства, в целом показатели заболеваемости "идут на убыль", сообщает агентство "Интерфакс".Министр здравоохранения Вероника Скворцова напомнила президенту, что в пяти регионах страны сохраняется эпидемия гриппа. При этом она заявила, что уровень заболеваемости упадет уже через месяц."По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года", – считает она. Вероника Скворцова отметила, что на прошлой неделе болезнь царила в 17 регионах, но уже сегодня она сохраняется только в двух центральных и трех сибирских регионах страны. "У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидемичность текущего сезона. У нас сейчас летальность составила 0,3 промилле, это один из самых низких показателей и в мире, и в нашей стране", – заключила министр здравоохранения. Отметим, что из-за болезни глава правительства также не смог приехать на заседание партии "Единая Россия". Более того, ему пришлось отменить встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, передает Life.ru.
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»