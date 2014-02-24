Путин утвердил список членов Общественной палаты

20 марта 2017, понедельник, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Путин утвердил список членов Общественной палаты

Президент Владимир Путин утвердил список членов Общественной палаты. В числе тех, кто по президентской квоте вошел в новый состав ОП, в частности: глава Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленный списокчленов Общественной палаты. Всего в нем 40 фамилий. "Предложить членам ОП,утвержденным настоящим указам, совместно с членами Общественной палаты,делегированными от общественных палат субъектов Федерации, приступить кформированию Общественной палаты в полном составе", – говорится документе,который вступает в силу со дня подписания. Из 40 членов ОП нынешнего состава,которые были назначены президентом 17 получили приглашение в новый состав.В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, вчастности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела повзаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист ВалерийФадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель ДианаГурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ИринаВинер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.По словам директора "Агентства социальной информации" ЕленыТополевой-Солдуновой (она вошла в обновленный состав ОП), эта площадка даетмного возможностей, которые не дают другие площадки. "Я бы хотела преждевсего заниматься содействием развития НКО, общественной активности граждан.Люди становятся все более активными. Нужно содействовать этой активности, этойсамореализации, – цитирует ее "Взгляд". – Общественная палата моглабы содействовать тому, чтобы эта среда была еще более благоприятной".Продолжать активную работу в рамках Общественной палаты намерени сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, вошедшийв состав ОП по президентской квоте. По его словам, он продолжит работу, которуювел прежде. "Мы занимаемся развитием волонтерского движения, считаем волонтероводними из самых ярких представителей гражданского общества. Это одна из самыхактивных форм участия людей в формировании гражданского общества, – сказал он.– Мы будем представлять интересы именно волонтерских организаций и движений". Гендиректор благотворительного фонда поддержки музыкальногоискусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко также рассчитывает в рамкахработы в ОП привлечь внимание россиян к музыкальной культуре. "Какчеловек, занимающийся проблемами культуры в России, я надеюсь, что будупредставлять музыкальную общественность. У нас много интересных идей, -рассказала она. – Я надеюсь, что через ОП удастся какие-то из этих идейлоббировать".Напомним, Общественная палата формируется в три этапа: 40 человеквходят в состав Палаты по президентской квоте, 85 – делегируют регионы из числапредставителей региональных общественных палат, третья часть будет сформированаиз представителей некоммерческих организаций путем голосования специальносозданной рабочей группы. По последним данным, своих представителей вОбщественную палату выдвинул уже 41 регион.

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