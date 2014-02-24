Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

4 апреля 2017, вторник, 13:43 – СОЧИ-24



Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия.Главой государства 4 апреля подписан указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской Республики".Документ вступает в силу со дня его подписания."Постановляю отрешить Соловьева Александра Васильевича от должности главы Удмуртской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", – сообщает пресс-служба Кремля. Чиновник этапирован в Москву, где следователи готовятся предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство об аресте.Примечательно, что подельником главы Удмуртии Соловьева, в отношении которого было возбуждено дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, проходит его полный тезка. Это бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Соловьев, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.Ему инкриминируется посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Экс-замминистра транспорта, отстраненный ранее от должности в региональном правительстве, изначально был помещен под стражу в рамках дела о превышении полномочий. Затем чиновника перевели под домашний арест.Изменение меры пресечения бывшему замминистра может быть связано с тем, что он дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Также по делу главы Удмуртии допрошен руководитель республиканского отделения "Автодора" Александр Корепанов. Он проходит как свидетель. Кроме того, фигурантами скандального дела также являются несколько предпринимателей.Как писали Dni.Ru, по данным следствия, с 2014 по 2016 годы глава Удмуртии Александр Соловьев получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от представителей организаций, занимавшихся строительством мостов через реки Кама и Буй. Также в качестве вознаграждения ему была передана доля в коммерческой организации, оцениваемая в 2,7 миллиона рублей.

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