Путин высказался о повышении пенсионного возраста

16 марта 2017, четверг, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода.Глава государстваотметил, что в отношении повешения пенсионного возраста нельзя затягивать. Понему необходимо принимать своевременные решения.Путин озвучил свою позицию по данному вопросу на съезде Российскогосоюза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Один из моих коллегговорил о реформе пенсионной системы. Он говорил, вы куда этих людейденете? Так они хоть на пенсию пойдут, а в этом случае что? А такчто, если повысить возраст? Это тоже очень вопрос чувствительный, тонкий,требует неспешного подхода", – цитирует Путина РИА Новости.Отметим, сейчасв России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины —в 55. Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возрастав нашей стране продолжается не первый год.Помимо вопроса ореформе пенсионной системы, российский лидер прокомментировал ситуацию вэкономике страны в целом. Президент заявил, что период ее адаптации к новымусловиям прошел. "В периодэкономической нестабильности мы не упускали из виду долгосрочныепланы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиямпрактически завершен, эти задачи становятся ключевыми", – сказалПутин.Он заверил, что на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российскойэкономики должны опережать мировые. Кроме того, наша страна, по словам ВладимираПутина, вышла на траекторию устойчивого сниженияинфляции.С начала годапо 13 марта цены выросли на 0,9%. Отмечается, что текущие значенияинфляции ниже прогнозов министерства и Центробанка России.

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