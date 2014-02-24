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Путин высказался о повышении пенсионного возраста
16 марта 2017, четверг, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Глава государства
отметил, что в отношении повешения пенсионного возраста нельзя затягивать. По
нему необходимо принимать своевременные решения.
Путин озвучил свою позицию по данному вопросу на съезде Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Один из моих коллег
говорил о реформе пенсионной системы. Он говорил, вы куда этих людей
денете? Так они хоть на пенсию пойдут, а в этом случае что? А так
что, если повысить возраст? Это тоже очень вопрос чувствительный, тонкий,
требует неспешного подхода", – цитирует Путина РИА Новости.
Отметим, сейчас
в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины —
в 55. Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста
в нашей стране продолжается не первый год.
Помимо вопроса о
реформе пенсионной системы, российский лидер прокомментировал ситуацию в
экономике страны в целом. Президент заявил, что период ее адаптации к новым
условиям прошел. "В период
экономической нестабильности мы не упускали из виду долгосрочные
планы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиям
практически завершен, эти задачи становятся ключевыми", – сказал
Путин.
Он заверил, что на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской
экономики должны опережать мировые. Кроме того, наша страна, по словам Владимира
Путина, вышла на траекторию устойчивого снижения
инфляции.
С начала года
по 13 марта цены выросли на 0,9%. Отмечается, что текущие значения
инфляции ниже прогнозов министерства и Центробанка России.
Источник:
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