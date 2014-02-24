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Путин высказался об ограничении свободы в Сети

3 апреля 2017, понедельник, 14:59 – СОЧИ-24

Путин высказался об ограничении свободы в Сети
Путин высказался об ограничении свободы в Сети
Президент России Владимир Путин выступает перед участниками медиафорума Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. В своем ответе на один из поступивших из зала вопросов глава государства процитировал французского императора Наполеона Бонапарта.

"Как когда-то сказал Наполеон: Китай спит, пусть он спит и дальше, не дай бог, чтобы Китай проснулся", – сказал президент, отвечая на вопрос о том, стоит ли в процессе регулирования интернета ориентироваться на опыт Поднебесной, где широко применяются запретительные меры. Как отметил Владимир Путин, развитие интернета всегда должно соответствовать обществу. "Нам не следует критиковать то, что делается в Китае. 1,5 млрд человек! Пойдите поуправляйте этими людьми", – передает слова главы государства "Газета.ру". При этом президент считает, что уже существующих в России интернет-ограничений вполне достаточно. По его словам, соответствующие нормы прописаны в законодательстве, и все, на что не наложен запрет, является легальным. Помимо этого, участники медиафорума задали главе государства и ряд других актуальных вопросов. Так, представителя Калининграда интересовал вопрос помощи обманутым при строительстве жилья дольщикам. По словам президента, для защиты прав людей были внесены поправки в действующее в законодательство, которые устанавливают более серьезные меры контроля по отношению к застройщикам. "Мы создали госфонд поддержки вкладчиков. Строительные компании у нас работают эффективно, строительный сектор развивается достаточно быстро. Ваша история находится на контроле правительства", – сказал Путин.
Кроме того, президенту поступила жалоба о завышенных тарифах на услуги "Почты России". Как отметил глава российского государства, это предприятие всегда работало с убытком, несмотря на субсидии. "Это общий мировой тренд. Нужно переходить не к субсидированию почты, а к субсидировании издательств. Субсидии должны быть ориентированны на тех ваших подписчиков, которые находятся в удаленных территориях, инвалидам и ветеранам. Такой путь может быть выбран", – сказал Путин.Медиафорум ОНФ в Санкт-Петербурге собрал на своих площадках более 500 человек. Среди них блогеры, журналисты, руководители ряда федеральных средств массовой информации, а также представители некоторых министерств и ведомств. Главной темой форума в этом году стала экология. Стоит отметить, что Владимир Путин никогда не пропускает это мероприятия. Как ранее отмечал глава российского государства, медиафорум носит уникальный характер и способствует решению ряда важных проблем.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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