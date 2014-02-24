Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом
16 марта 2017, четверг, 21:44 – ИА СОЧИ-24
На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом. Москвич
позвонил в полицию и сообщил о своем намерении, передает РИА Новости.Правоохранители тут же установили номер звонившего, а также
его местонахождение. Полиция задержала злоумышленника. Мужчина находится в
состоянии сильного алкогольного опьянения. Взорвать многоэтажку он решил после ссоры с женой. Инцидент
произошел в доме 52 на Ленинградском шоссе.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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вчера, 21:58
Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото...»
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