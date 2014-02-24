Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих

На востоке Москвы пьяный мужчина напал на прохожих. Он был вооружен японским мечом. Инцидент произошел на Зеленом проспекте, передает РИА Новости. Москвич подошел к двум приятелям, после чего между мужчинами произошел конфликт. В результате незнакомец нанес оппоненту несколько ударов мечом, порезав куртку. Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный японский меч. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
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В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»
Пенсионер попытался получить в отделении "Почты России" причитающееся ему пособие, не предъявив при этом необходимые документы. В ответ на последовавший от сотрудника офиса отказ мужчина пригрозил спалить помещение...»
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»