Пьяный пенсионер стал виновником стрельбы в московском метро
20 марта 2017, понедельник, 20:15 – ИА СОЧИ-24
На станции метро "Площадь революции" в Москве пассажир открыл стрельбу. Мужчина применил сигнальный пистолет в конфликте с пенсионером.По предварительным данным, 80-летний пассажир подземки был пьян. Мужчина произвел выстрел, чтобы угомонить пенсионера. На одного из участников потасовки составили протокол об административном правонарушении, передает РЕН ТВ.
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