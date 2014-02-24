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Пьяный пенсионер стал виновником стрельбы в московском метро

20 марта 2017, понедельник, 20:15 – ИА СОЧИ-24


На станции метро "Площадь революции" в Москве пассажир открыл стрельбу. Мужчина применил сигнальный пистолет в конфликте с пенсионером.По предварительным данным, 80-летний пассажир подземки был пьян. Мужчина произвел выстрел, чтобы угомонить пенсионера. На одного из участников потасовки составили протокол об административном правонарушении, передает РЕН ТВ.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»

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Президент США Дональд Трамп станет дедом в девятый раз. Радостное событие случится в сентябре этого года...»

сегодня, 20:15
Пьяный пенсионер стал виновником стрельбы в московском метро

На станции метро "Площадь революции" в Москве пассажир открыл стрельбу..»

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