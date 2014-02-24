Ради кого Янукович бросил жену после 45 лет брака

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой после 45 лет совместной жизни. Между тем в Сети появились фотографии новой пассии бывшего главы украинского государства. В интервью немецкому изданию Spiegel Янукович заявил, что уже не живет со своей официальной женой Людмилой, с которой состоит в браке с 1971 года. Вместе с тем стало известно имя новой пассии экс-президента Украины. Ей оказалась 40-летняя Любовь Полежай. Как сообщается, она родом из города Енакиево – малой родины самого Януковича. С экс-главой украинского государства Полежай якобы познакомилась еще в 2002 году, когда ее сестра работала личным поваром Януковича. По некоторым сведениям, Любовь вместе со своей дочерью Марией проживали в загородной резиденции Януковича Межигорье, располагающейся недалеко от Киева. Впервые об этом заговорили украинские журналисты, которые сопоставили предметы интерьера на фотографиях, размещенных Полежай в социальных сетях, с убранством резиденции бывшего украинского президента. В феврале 2014 года, как известно, в результате масштабных акций протеста в Киеве Виктор Янукович покинул резиденцию. Вместе с ним в Россию сбежала и Полежай. Сейчас, по некоторым сведениям, пара проживает в Ростове-на-Дону. При этом сообщается, что любовница Януковича владеет элитным салоном красоты. С будущей супругой Людмилой Виктор Янукович познакомился в 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году во время "оранжевой революции" она заявила, что в ходе акции сторонников оппозиционного кандидата Виктора Ющенко на майдане Незалежности людям раздавали апельсины, наколотые наркотиками. По некоторым данным, сейчас бывшая жена Януковича живет в Крыму, где занимается благотворительной деятельностью. Ранее журналисты выяснили, что живет Людмила Янукович в роскошном трехэтажном доме. Кроме того, она якобы владеет магазинами, торгующими элитными продуктами, которые, по слухам, довольно популярны у местных жителей.
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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»