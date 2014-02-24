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Ракеты КНДР взволновали Кремль

6 марта 2017, понедельник, 14:13 – ИА СОЧИ-24


"Что касается пусков из КНДР, то, безусловно, мы серьезно обеспокоены", – цитирует "Коммерсантъ" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Эти действия, заметил он, ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе. "Москва призывает все стороны к сдержанности", добавил официальный представитель Кремля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одной из девятиэтажек Москвы произошел пожар..»

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Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына

В Москве 53-летний Иброхим С. вынужден был сдать полиции своего сына, являющегося членом запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Он обратился в центр по противодействию экстремизму...»

сегодня, 17:13
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию

Пенсионер попытался получить в отделении "Почты России" причитающееся ему пособие, не предъявив при этом необходимые документы. В ответ на последовавший от сотрудника офиса отказ мужчина пригрозил спалить помещение...»

сегодня, 17:01
Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»

сегодня, 16:58
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих

На востоке Москвы пьяный мужчина напал на прохожих. Он был вооружен японским мечом..»

сегодня, 16:46
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Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»

сегодня, 16:44
Как обезопасить себя от рака груди

Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»

сегодня, 16:30
Вышла четвертая часть "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной

В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»
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