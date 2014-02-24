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Раскрыт секрет похудения без диет

15 февраля 2017, среда, 18:29 – ИА СОЧИ-24

Раскрыт секрет похудения без диет
Раскрыт секрет похудения без диет
Эксперты назвали гормоны, благодаря балансу которых можно держать под контролем собственный вес и чувство голода. Также специалисты объяснили, как связаны навязчивое желание есть и секс.
Оказалось, что мы едим даже после плотного приема пищи не только
из-за того, что "глаза не сыты", но и из-за биохимических процессов в нашем теле.
Секрет в том, чтобы привести в норму четыре вещества в нашем организме, ведь в нем идет постоянная "битва гормонов".
Так, гормон лептин производят жировые клетки. Они же обеспечивают ему быстрое проникновение
в кровеносную систему. Если с организмом все в порядке, он сам подаст сигнал "стоп" во время приема пищи.
В организме людей с избыточным весом, как правило, вырабатывается
повышенная норма лептина, в результате чего их мозг игнорирует стоп-сигналы, оставляя иллюзию голода. Снизить уровень лептина лучше всего
помогают аэробные физические упражнения, сообщает сайт "Комсомольская правда" со
ссылкой на врача-диетолога
Светлану Бережную.
Еще один важный гормон – грелин, известный как "гормон аппетита". Уровень грелина в крови
прямо пропорционален уровню лептина. Ежедневные упражнения и хороший сон
помогут держать уровень грелина в норме.
Согласно исследованиям, достаточное
количество белков в пище помогает держать уровень грелина в норме. Психоэндокринолог Наталья
Гридасова советует при приступе голода съесть 100-150 граммов
отварного постного мяса или такую же порцию фасоли, но без хлеба.
Кортизол или иначе "гормон стресса" вырабатывается как ответная реакция тела на
физическое или психологическое перенапряжение. Он может не только вызвать
резкий всплеск энергии, но и спровоцировать голод и тягу к вредным и
калорийным продуктам. Чтобы держать уровень кортизола в норме, достаточно
просто расслабиться: заняться йогой, медитацией, послушать успокаивающую
музыку.
Нехватка в крови "гормона секса" эстрогена приводит к снижению уровня серотонина
(гормона радости) и повышению кортизола (гормона стресса) в организме. Поэтому у
людей, нерегулярно занимающихся сексом, голод чувствуется сильнее, чем обычно.
Люди, ведущие
регулярную половую жизнь (два и чаще раза в неделю), значительно реже страдают
лишним весом, чем те, у кого с интимной жизнью не ладится.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
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