Раскрыт секрет похудения без диет

15 февраля 2017, среда, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Раскрыт секрет похудения без диет

Эксперты назвали гормоны, благодаря балансу которых можно держать под контролем собственный вес и чувство голода. Также специалисты объяснили, как связаны навязчивое желание есть и секс.Оказалось, что мы едим даже после плотного приема пищи не толькоиз-за того, что "глаза не сыты", но и из-за биохимических процессов в нашем теле.Секрет в том, чтобы привести в норму четыре вещества в нашем организме, ведь в нем идет постоянная "битва гормонов".Так, гормон лептин производят жировые клетки. Они же обеспечивают ему быстрое проникновениев кровеносную систему. Если с организмом все в порядке, он сам подаст сигнал "стоп" во время приема пищи.В организме людей с избыточным весом, как правило, вырабатываетсяповышенная норма лептина, в результате чего их мозг игнорирует стоп-сигналы, оставляя иллюзию голода. Снизить уровень лептина лучше всегопомогают аэробные физические упражнения, сообщает сайт "Комсомольская правда" соссылкой на врача-диетологаСветлану Бережную.Еще один важный гормон – грелин, известный как "гормон аппетита". Уровень грелина в кровипрямо пропорционален уровню лептина. Ежедневные упражнения и хороший сонпомогут держать уровень грелина в норме.Согласно исследованиям, достаточноеколичество белков в пище помогает держать уровень грелина в норме. Психоэндокринолог НатальяГридасова советует при приступе голода съесть 100-150 граммовотварного постного мяса или такую же порцию фасоли, но без хлеба.Кортизол или иначе "гормон стресса" вырабатывается как ответная реакция тела нафизическое или психологическое перенапряжение. Он может не только вызватьрезкий всплеск энергии, но и спровоцировать голод и тягу к вредным икалорийным продуктам. Чтобы держать уровень кортизола в норме, достаточнопросто расслабиться: заняться йогой, медитацией, послушать успокаивающуюмузыку.Нехватка в крови "гормона секса" эстрогена приводит к снижению уровня серотонина(гормона радости) и повышению кортизола (гормона стресса) в организме. Поэтому улюдей, нерегулярно занимающихся сексом, голод чувствуется сильнее, чем обычно.Люди, ведущиерегулярную половую жизнь (два и чаще раза в неделю), значительно реже страдаютлишним весом, чем те, у кого с интимной жизнью не ладится.

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