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Раскрыт секрет "заразного" почесывания
14 марта 2017, вторник, 19:15 – ИА СОЧИ-24
Ученые Вашингтонского университета
(США) провели эксперимент с лабораторными мышами. Его результаты показали,
что навязчивое желание почесаться вслед за остальными объясняется
непроизвольным выделением белковых сигналов, по вине которых наша кожа начинает чувствовать раздражение.
Грызунов поместили
в клетку с телеэкраном, на котором демонстрировалось видео
с чешущимися животными. Уже через несколько минут у подопытных возникло желание почесаться, сообщает журнал Science.
В результате исследования
выяснилось, что во время показа чешущейся мыши в мозге подопытного
грызуна активировались нейроны супрахиазматического
ядра в передней части
гипоталамуса. При этом выделялся особый
гормон под названием гастрин-высвобождающий пептид (GRP), который воспринимается спинным мозгом как команда
к чесанию.
Исследователи искусственно
подавляли этот механизм на разных этапах действия, от выделения GRP и до его
связей с рецепторами. Тем самым они показали, что при этом чесание
действительно перестает быть таким "заразным".
Ранее ученые выяснили, почему люди приходят в бешенство из-за чавканья, а также из-за скрипа мела по доске или царапанья вилкой по тарелке. Неврологическое заболевание под названием
мисофония (то есть "отвращение к звукам") давно вызывало интерес у
исследователей, однако до сих пор его природа так и не была установлена.
Как писали Dni.ru, исследование американских ученых показало, что
раздражение от чавканья и других бытовых звуков связано с повышенной
активностью определенной зоны мозга, отвечающей за эмоции и управление ими.
Кроме того, во время прослушивания бытовых звуков мисофоники испытывают
сильнейший стресс – частота пульса и сердечных сокращений у них резко
повышается.
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