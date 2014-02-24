Раскрыт секрет "заразного" почесывания

14 марта 2017, вторник, 19:15 – ИА СОЧИ-24



Раскрыт секрет "заразного" почесывания

Ученые доказали, что желание почесаться или зевнуть при виде того, как это делает кто-то другой, коренится глубоко в физиологии нашей нервной системы. Это состояние они назвали феноменом "социальной заразности".Ученые Вашингтонского университета(США) провели эксперимент с лабораторными мышами. Его результаты показали,что навязчивое желание почесаться вслед за остальными объясняетсянепроизвольным выделением белковых сигналов, по вине которых наша кожа начинает чувствовать раздражение.Грызунов поместилив клетку с телеэкраном, на котором демонстрировалось видеос чешущимися животными. Уже через несколько минут у подопытных возникло желание почесаться, сообщает журнал Science.В результате исследованиявыяснилось, что во время показа чешущейся мыши в мозге подопытногогрызуна активировались нейроны супрахиазматическогоядра в передней частигипоталамуса. При этом выделялся особыйгормон под названием гастрин-высвобождающий пептид (GRP), который воспринимается спинным мозгом как командак чесанию.Исследователи искусственноподавляли этот механизм на разных этапах действия, от выделения GRP и до егосвязей с рецепторами. Тем самым они показали, что при этом чесаниедействительно перестает быть таким "заразным".Ранее ученые выяснили, почему люди приходят в бешенство из-за чавканья, а также из-за скрипа мела по доске или царапанья вилкой по тарелке. Неврологическое заболевание под названиеммисофония (то есть "отвращение к звукам") давно вызывало интерес уисследователей, однако до сих пор его природа так и не была установлена.Как писали Dni.ru, исследование американских ученых показало, чтораздражение от чавканья и других бытовых звуков связано с повышеннойактивностью определенной зоны мозга, отвечающей за эмоции и управление ими.Кроме того, во время прослушивания бытовых звуков мисофоники испытываютсильнейший стресс – частота пульса и сердечных сокращений у них резкоповышается.

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