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Раскрыта загадка происхождения лейкемии
13 марта 2017, понедельник, 17:30 – ИА СОЧИ-24
В те далекие
времена заболевание встречалось у летучих
мышей вида обыкновенные длиннокрылые. Сейчас он находится под угрозой
исчезновения.
В окаменелых останках животных были найдены следы дельтаретровирусов, передает The Telegraph. Оказалось, что вирусы-убийцы находились в крови животных и
вызывали лейкемию.
"Понимание истории этих вирусов поможет
ученым лучше понять, как они влияют на людей и животных в настоящее время и что
будет происходить в будущем", – заявил эксперт Центра вирусных исследований Университета
Глазго Роберт Гиффорд. По оценкам ученых, ежегодно в мире вирус HTLV-1, вызывающий злокачественные
новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, поражает от 15 до 20
миллионов человек.
Отметим, лейкемия
– онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не
развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми клетками. От
других видов рака болезнь отличается тем, что при ней не образуется опухоль в
каком-то одном месте.
Ранее эксперты из американского Университета
Уэйк-Форест выяснили, что полет на Марс грозит лейкемией космическим
путешественникам. Космонавты будут подвергаться очень сильному радиоактивному
излучению, из-за чего может
развиться рак крови.
Как писали Dni.ru, в рамках исследования группа ученых приступила к тестированию специальной пищевой добавки. Она должна защищать
космонавтов от радиации и развития у них лейкемии.
Источник:
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