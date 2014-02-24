Раскрыты причины алкоголизма Порошенко

14 марта 2017, вторник, 19:58 – ИА СОЧИ-24



Раскрыты причины алкоголизма Порошенко

Политолог Станислав Бышок прокомментировал частое появление президента Украины Петра Порошенко на публике в нетрезвом виде. Публицист подтвердил, что глава Киева склонен пить больше, чем следует.По словам эксперта, украинский лидер часто выступает на различных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в Сети распространилось множество видеороликов, на которых запечатлен нетрезвый Порошенко."Такой подход к президентству в любой стране, будь это Украина, Россия или любая другая, нельзя назвать подходящим, его нельзя назвать достойным. В том числе это, конечно, некоторое такое неуважение к своим избирателям и даже просто к гражданам страны", – цитирует политолога телеканал "Звезда".При этом Станислав Бышок предположил, чем руководствуется Петр Порошенко, ведя нетрезвый образ жизни. "С одной стороны, это попытка соответствовать той информационной среде, в которой Украина находится. С другой стороны, это личные склонности к широким эпатажным жестам, а с третьей – порой он в совсем непотребном виде показывается на публике", – считает эксперт. Между тем он отметил, что Петр Порошенко – не первый пьющий президент в истории Украины. Публицист напомнил, что экс-глава государства Леонид Кучма также любил выпить, однако в то время подобная информация не имела массового распространения. "Тогда еще не было камер на телефонах у людей, и поэтому похождения Кучмы были меньше зафиксированы", – рассказал Станислав Бышок. Напомним, журналисты и политологи неоднократно замечали неадекватное поведение Петра Порошенко на публике. Например, украинский эксперт Руслан Бортник, комментируя одно из выступлений президента, заявил, что он бы "мариупольскую речь не анализировал, учитывая особые условия и особые состояния президента".

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