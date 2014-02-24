Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео

Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. Трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде, сообщает Lenta.ru. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали потерпевшего в критическом состоянии – пуля попала ему в голову.О произошедшем стало известно от очевидцев расстрела, обратившихся в полицию. "Личность пострадавшего установлена, это 45-летний директор одного из столичных автосервисов. Сейчас идет поиск свидетелей произошедшего, личность стрелявшего устанавливается", – заявил источник в правоохранительных органах.В Следственном комитете России также подтвердили информацию о расстреле бизнесмена. "Следователи приступили к осмотру места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявил официальный представитель ведомства Юлия Иванова. Следователи не исключают заказной характер преступления. Тем не менее, СК рассматривает и другие мотивы расстрела бизнесмена.Для розыска киллеров в столице объявлен план "Перехват", сообщает Life.ru. На данный момент из-за прибывших на место преступления машин полицейских, криминалистов и скорой помощи движение в районе затруднено. Напомним, водитель Mercedes после нападения скрылся с места преступления. На место происшествия в скором времени прибыли находившиеся рядом сотрудники ДПС.
Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»
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Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»
Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»
Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»
Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»