Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот

16 марта 2017, четверг, 12:16 – ИА СОЧИ-24



Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот

Американский президент Дональд Трамп пообещал потопить разведывательный корабль Военно-морского флота России "Виктор Леонов", который якобы был замечен на днях у восточного побережья США. Об этом сообщает британское издание Daily Star.Первые сообщения о приближении российского разведывательного судна к американским берегам появились месяц назад, отмечает таблоид. По данным Daily Star, судно было обнаружено в 30 милях (112 километрах) от побережья США.Лучшее, что можно было бы сделать с "Виктором Леоновым", – это "потопить его прямо в 30 милях от берега", заявил на февральской пресс-конференции американский лидер. "Мне было бы намного легче вступить в борьбу с Россией, но тогда мы не договоримся", – отметил глава Белого дома. Между тем сообщается, что "Виктор Леонов" вновь был замечен у американского побережья 15 марта. На этот раз он оказался неподалеку от американской базы подводных лодок Кингс-Бэй в штате Джорджия, в 37 километрах от военного объекта. Судно находилось в нейтральной зоне, поскольку территориальные воды США заканчиваются на расстоянии 19 километров от берега. По некоторым сведениям, оно вернулось к американскому восточному побережью после дозаправки и пополнения продовольствия в порту Гаваны. Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" относится к судам проекта 864. В их задачу входит радиоперехват каналов связи на всех доступных частотах. Также они занимаются телеметрической разведкой, наблюдением за пусками ракет, фиксацией перемещений кораблей вероятного противника и контролем за морскими коммуникациями.

СОЧИ 24