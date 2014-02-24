Ребенку стало плохо на борту самолета Красноярск – Москва
8 апреля 2017, суббота, 13:15 – СОЧИ-24
На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Москву, случилась нештатная ситуация – ребенку стало плохо. У пассажира внезапно поднялась высокая температура.Лайнер приземлился в Шереметьево. "Ребенка в сопровождении родителей увезли в медпункт терминала D", – рассказал источник телеканала РЕН ТВ.
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»