Ребенку стало плохо на борту самолета Красноярск – Москва

В Москве на станции "Автозаводская" были эвакуированы пассажиры одного из вагонов поезда..»

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Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»