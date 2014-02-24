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Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

13 марта 2017, понедельник, 13:59 – ИА СОЧИ-24

Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"
Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"
Разбирать завалы устаревших законопроектов Госдуме помогут региональные заксобрания. С просьбой помочь провести ревизию к ним обратился председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Некоторым внесенным в Госдуму инициативам не более двух лет,
однако они уже безнадежно устарели морально. Тем не менее, парламенту
приходится тратить время на их рассмотрение, подчеркнул Вячеслав Володин."В Государственную думу внесено значительное число
законопроектов, которые в настоящее время не рассмотрены. Среди них 380
региональных законодательных инициатив. Некоторые из них находятся в Госдуме
уже много лет. В этой связи мы обращаемся к вам с просьбой помочь разобрать
"законодательные завалы", провести ревизию – и то, что не утратило
свою актуальность, перевнести, переработать", – обратился спикер Госдумы к
участникам заседания Президиума Совета законодателей.Председатель нижней палаты парламента отметил, что
необходимо установить прямые связи между профильными комитетами Госдумы и
региональных законодательных собраний. По словам Володина, это важно для
формирования общей повестки с учетом всех мнений и приоритетов.Помощь в ревизии "законодательных завалов" Госдуме
окажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции. Это
касается выявления устаревших инициатив. "Мы тратим большое количество
времени для того, чтобы их рассматривать и отклонять. Подчеркну, что на это
тратится большое количество времени", – добавил Володин. Спикер обратил
внимание, что в соответствии с действующим регламентом палаты депутаты обязаны
выносить на рассмотрение каждый законопроект. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

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На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

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