Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

13 марта 2017, понедельник, 13:59 – ИА СОЧИ-24



Регионы помогут Госдуме ликвидировать "законодательные завалы"

Разбирать завалы устаревших законопроектов Госдуме помогут региональные заксобрания. С просьбой помочь провести ревизию к ним обратился председатель нижней палаты Вячеслав Володин.Некоторым внесенным в Госдуму инициативам не более двух лет,однако они уже безнадежно устарели морально. Тем не менее, парламентуприходится тратить время на их рассмотрение, подчеркнул Вячеслав Володин."В Государственную думу внесено значительное числозаконопроектов, которые в настоящее время не рассмотрены. Среди них 380региональных законодательных инициатив. Некоторые из них находятся в Госдумеуже много лет. В этой связи мы обращаемся к вам с просьбой помочь разобрать"законодательные завалы", провести ревизию – и то, что не утратилосвою актуальность, перевнести, переработать", – обратился спикер Госдумы кучастникам заседания Президиума Совета законодателей.Председатель нижней палаты парламента отметил, чтонеобходимо установить прямые связи между профильными комитетами Госдумы ирегиональных законодательных собраний. По словам Володина, это важно дляформирования общей повестки с учетом всех мнений и приоритетов.Помощь в ревизии "законодательных завалов" Госдумеокажут не только регионы, но также правительство и парламентские фракции. Этокасается выявления устаревших инициатив. "Мы тратим большое количествовремени для того, чтобы их рассматривать и отклонять. Подчеркну, что на этотратится большое количество времени", – добавил Володин. Спикер обратилвнимание, что в соответствии с действующим регламентом палаты депутаты обязанывыносить на рассмотрение каждый законопроект.

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