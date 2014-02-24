Родившихся после 2014 года россиян оставят без сигарет

9 января 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Родившихся после 2014 года россиян оставят без сигарет

Минздрав России разработал и отправил на рассмотрение в ряд министерств и ведомств новую антитабачную концепцию. Согласно документу, лица, родившиеся в 2015 году и позже, не смогут покупать табак даже с наступлением совершеннолетия.Концепция была разработана по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой. Основная цель – противодействие потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, пишет газета "Известия". Документ, созданный в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, предполагает, что к 2025 году распространенность курения среди россиян снизится на 25%. Кроме того, планируется создать условия для увеличения данного показателя. Законопроект отправлен на рассмотрение в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, Федеральную таможенную службу и другие ведомства. Он предусматривает введение запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против этого. При этом не имеет значения, где курит человек – в собственной квартире или в гостях. Одним из наиболее интригующих пунктов является запрет на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже. Примечательно, что мера будет действовать и после достижения ими совершеннолетия. Этот пункт концепции может начать действовать в 2033 году.

СОЧИ 24