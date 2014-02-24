Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения. Информация о разработке приказа Министерством образования и науки была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает URA.RU. Документ предусматривает, что родившие студентки вузов и колледжей смогут перевестись на бесплатное обучение. На данный момент подобные льготы предоставляются учащимся, сдавшим два семестра подряд на оценки "хорошо" и "отлично", а также сиротам и студентам, оставшимся без одного или обоих родителей в период обучения. Отметим, что в России существуют и другие методы государственной поддержки материнства. С 2007 года в стране введена система выплат материнского капитала. Это денежное вознаграждение, которое получают родители в случае рождения или усыновления ребенка. В начале марта текущего года глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что программу маткапитала планируется продлить до 2023 года. По его словам, ведомство выносило этот вопрос на обсуждение в правительстве. "Есть несколько поручений. Сейчас это все прорабатывается", – сказал он. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 6 марта подписал постановление о сокращении срока перечисления маткапитала. Теперь вместо месяца он займет до десяти дней.
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В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»