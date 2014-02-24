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Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
9 января 2017, понедельник, 20:46 – ИА СОЧИ-24
Рогозин иронически отнесся к докладу спецслужб США о кибератаках, которые якобы
устроило российское правительство. Зампред российского правительства
продемонстрировал свое чувство юмора в Facebook.
Публикацию Рогозина уже успели оценить
более четырех тысяч пользователей Сети. Картинка представляет собой кадр из
фильма "Брат-2", на котором изображен актер Виктор Сухоруков (брат главного
героя Виктора Багрова). По сюжету, он прилетает в США, назвав целью своего
посещения – "конференцию по новым компьютерным технологиям и защите
компьютерных программ".
Напомним, ранее в США был обнародован доклад о кибератаках, якобы устроенных
российским правительством. В нем американские спецслужбы в очередной
раз бездоказательно обвинили Россию в хакерских атаках в ходе американской
избирательной кампании 2016 года и подрыве доверия к Демократической партии.
Обвинения спецслужб США прокомментировали
в Кремле. "Абсолютно ничем не подкрепленные голословные
обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне. В Москве
наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это уже напоминает... охоту
за ведьмами", – заявил пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.
Источник:
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