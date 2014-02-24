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Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички

9 января 2017, понедельник, 08:44 – ИА СОЧИ-24

Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички
Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал гибель годовалой девочки, на которую упал телевизор. Он подчеркнул, что это не первый подобный случай.
"Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно

несколько подобных травм. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у вас дома", – написал Рошаль на своей странице в Twitter.Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о гибели годовалой девочки в доме на улице Недорубова. На малышку упал телевизор, когда ее семья убиралась в квартире. Ребенок скончался на месте от полученных травм. По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве. Как только выяснятся все обстоятельства трагедии, будет принято процессуальное решение.  Отметим, что дети довольно часто погибают из-за непрочно установленной мебели или техники. В 2014 году двухлетнюю жительницу столицы насмерть придавило дверью шкафа-купе. В момент происшествия ее родители что-то отмечали с друзьями.А в ноябре 2016 года годовалый мальчик в Ленинградской области получил травму черепа после того, как на него упал шкаф. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

сегодня, 17:43
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
Погода приготовила москвичам новую опасность

Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
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