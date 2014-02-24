Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички
9 января 2017, понедельник, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал гибель годовалой девочки, на которую упал телевизор. Он подчеркнул, что это не первый подобный случай. "Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно – несколько подобных травм. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у вас дома", – написал Рошаль на своей странице в Twitter.Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о гибели годовалой девочки в доме на улице Недорубова. На малышку упал телевизор, когда ее семья убиралась в квартире. Ребенок скончался на месте от полученных травм. По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве. Как только выяснятся все обстоятельства трагедии, будет принято процессуальное решение. Отметим, что дети довольно часто погибают из-за непрочно установленной мебели или техники. В 2014 году двухлетнюю жительницу столицы насмерть придавило дверью шкафа-купе. В момент происшествия ее родители что-то отмечали с друзьями.А в ноябре 2016 года годовалый мальчик в Ленинградской области получил травму черепа после того, как на него упал шкаф. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию.
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