Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
2 марта 2017, четверг, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
По мнению психологов, современные молодые люди чрезмерно увлечены общением в соцсетях. Они активно ищут друзей в виртуальном мире, и в то же время им трудно заводить новые знакомства в реальной жизни. Молодые люди постоянно сравнивают себя с другими пользователями соцсетей. Они судят о своих интернет-знакомых по их публикациям и фото. В результате у них может сложиться впечатление, что другие обитатели Сети ведут более активную, веселую и интересную жизнь. Все это ведет к подмене реальных друзей виртуальными и чувству социальной изоляции, пишет издание The Daily Mail. Психологи провели исследование среди более чем пяти тысяч человек разного возраста. Опрос показал, что 18% из них чувствовали себя одинокими большую часть времени. Однако в группе лиц в возрасте от 16 до 24 лет на эту проблему жаловались 32%, а среди тех, кому уже исполнилось 65 лет – только 11%. Таким образом, молодежь в три раза чаще, чем пенсионеры, проводит время в одиночестве и изоляции.Выяснилось, что в целом чаще всего у людей было два-три близких друга. Однако у каждого восьмого участника опроса близких друзей не было вовсе, и лишь у каждого двадцатого оказалось больше десяти близких друзей.Примечательно, что каждый двадцатый опрошенный заявил, что его никогда не любили. Каждый восьмой респондент полагает, что чувство любви в наше время редкое явление. Ранее психологи из Университета Карнеги-Меллон в США пришли к выводу, что люди, состоящие в браке, здоровее неженатых. Как писали Dni.Ru, проведенные исследования свидетельствуют о том, что неженатые люди переживают стресс острее, чем те, у кого есть семья. По мнению ученых, у семейных людей понижен уровень стрессового гормона кортизола по сравнению с теми, кто еще не вступил в брак или уже развелся.
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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»
Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность в совете директоров одной из дочерних компаний "Ростеха". Это уже не первое назначение оскандалившегося министра после его увольнения с поста главы военного ведомства. Dni.Ru решили проследить, как сложился жизненный путь Сердюкова после тех событий...»