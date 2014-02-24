Российские школы превращаются в детские города

13 марта 2017, понедельник, 11:16 – ИА СОЧИ-24



Российские школы превращаются в детские города

Российская школа выходит на новый уровень. Цель масштабной программы строительства школьных зданий не только в том, чтобы ликвидировать дефицит мест и перевести все учебные заведения на одну смену. Педагоги и ученики вновь открытых школ подтверждают: речь идет о качественно ином процессе обучения.Перевести школьников из изношенных зданий в новые иликвидировать вторую смену – задача, конечно, важная. Но не менее важно, сточки зрения инициаторов и исполнителей программы, обустроить школы всоответствии с самыми современными требованиями. Масштаб федеральной программы поражает. К 2025 году в странедолжно появиться более 6,5 миллиона ученических мест. Федеральный центр ирегионы потратят на это за 8 лет 3 триллиона рублей. К примеру, только вПсковской области за это время планируется сдать более 100 объектов.В каких условиях будет проводить свои школьные годы подрастающеепоколение россиян, можно судить по уже отстроенным и действующим зданиям. Ихдаже зданиями не назовешь – это целые городки внутри большого города. В частности, у школы Сколково в Тамбове,которая в ближайшее время сдается в эксплуатацию, есть стрелковый клуб, появитсясобственный автогородок."Мы хотим создать такое образовательное, воспитательноеи досуговое пространство, в котором ребенок с разными возможностями, желаниями,потребностями и интересами мог бы найти себя. Для тех, кто пожелает заниматьсяспортом, будут открыты спортивные секции – дзюдо, футбол, хоккей, гимнастика. Дляувлекающихся творчеством в школе будут преподавать педагоги нашейхудожественной школы, музыкальной школы №2. Безусловно, в школе будутсформированы и современные мастерские, открыты лаборатории по химии, физике,биологии, иностранным языкам", – рассказал журналистам вице-мэр ТамбоваСергей Кузнецов.Принципиальные изменения коснулись как подхода к управлению школой, обеспечения безопасности, так и объединения всех участников процессса в одну систему, рассказала изданию Dni.Ruректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования Галина Шешерина. "Каждый учащийся средних и старшихклассов будет иметь личный планшетный компьютер, подключенный к школьнойширокополосной сети. Каждый педагог и администратор школы будетиметь персональный ноутбук с широким набором функций. Информационная средашколы будет поддерживаться "Центром данных и управления". Видеосервер откроет доступ к имеющимся информационным, новостным, культурным и образовательнымтеле– и видео– программам. Доступ к объединенному учебно-методическому комплексустанет возможен не только на территории "большой школы" – в учебных классах,комнатах отдыха, рекреациях, в школьных беседках, парках – но и в транспортныхсредствах, на улицах города и, конечно, дома", – пояснила Шешерина.Еще один наглядный пример – пермская школа "Мастерград".В здании площадью 21 тысяча квадратных метров размещены 48 предметныхкабинетов, помещения для групповой работы учащихся и лекционные залы. Здесь 4спортивных, тренажерный и хореографический залы. Уникальны школьные мастерские– гончарная, отделочная, макетная, обработки металла, дерева, кулинарная.Представлены и высокие технологии: видеостудия, 3D кабинет, кабинетробототехники, медиацентр, проектный офис, различные лаборатории.Просторные коридоры "Мастерграда" расписаны видамиПерми. Сама школа задумывалась как маленькая копия мегаполиса, рассказалаизданию Dni.Ru директор учебногозаведения Татьяна Тиунова."Мы планировали создать маленький город внутри большого– с тем, чтобы учащиеся привыкали именно к жизни в мегаполисе. Обладать навыками ориентирования в большомпространстве, умением управлять своим временем – ведь темп жизни в мегаполисенамного выше, чем в маленьком городе и тем более селе. Плюс, естественно, сбольшой любовью к Перми эта школа строилась. Важно было запечатлеть ее образ –и старый, и современный – в изображениях на стенах школы. Важно было такжесоздать среду, которая была бы яркой, многоцветной, будила воображение детей,заставляла бы их ощущать себя в особом мире", – сказала Тиунова."Мы бы хотели, чтобы наши ребята ощутили не простогород Пермь как таковой, а огромную систему, которая живет и развивается пособственным законам. Школа неофициально называется "Градостроительная".Это и архитектура, и строительство – как некая часть городской жизни, это иуправление городом, городской дизайн. У нас немного претерпел изменения учебныйплан, куда введены технологические мастерские, учащиеся могут попробоватьделать что-то собственными руками – длятого, чтобы их жилище, их дом был бы красивым, вписывался бы в определеннуюгородскую концепцию", – пояснила директор "Мастерграда".Главное, что "Мастерград" не останетсяединственным в своем роде. Подобный подход применяется ко всем школам, которыепоявятся благодаря федеральной программе."Впервые строительство образовательных организаций в нашей странесопровождается системным подходом к оснащению – созданию в них полноценнойсовременной образовательной среды. Это стало возможным благодаря нормативнымдокументам Минобрнауки России, регламентирующим перечень обязательного идополнительного учебного оборудования", – отметил эксперт в областиинформационных технологий в образовании Михаил Зайдфодим.По словамЗайдфодима, вводимые в эксплуатацию школы оснащаются нетолько традиционными средствами обучения, но и цифровым лабораторнымоборудованием для исследовательской деятельности, интерактивными комплектами,робототехническими комплексами, оборудованием для 3D-моделирования и многимдругим.Современная обстановка и огромные возможности создают вновых учебных заведениях совершенно новую атмосферу. "Во время поставки имонтажа оборудования в новых школах мы обратили внимание на учителей этих школ.Мы видим совершенно иной педагогический состав – людей с горящими глазами,заинтересованными в максимальном и эффективном использовании поставленнойтехники в образовательном процессе, они легко управляются с современнымоборудованием, их не пугают компьютеры и интерактивные доски. Современныйучитель одинаково хорошо использует как традиционные, так и цифровые имультимедийные средства обучения", – заявил президент компании "Дрофа– новая школа" Юрий Дейкало.Новая российская школа создает условия, в которых ученики смогутполучать знания на стыке привычных дисциплин. Учреждения оснащаются не толькоинновационной аппаратурой. Во всех зданиях учитываются потребностидетей-инвалидов. Для учащихся сограниченными возможностями оборудуются пандусы, лифты и туалеты, маркируютсявходы в кабинеты. Будут работать кабинеты лечебной физкультуры и логопеда-дефектолога.Большое внимание уделено безопасности детей: на входах устанавливаютсятурникеты, здания оборудуются системами видеонаблюдения.

СОЧИ 24